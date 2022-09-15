Острые огурцы по-корейски отлично сочетаются с мясом, отбивными или рыбными блюдами. Такой легкий овощной салат понравится всем любителям острого. Закуска порадует ярким цветом и соблазнительным ароматом, а простота приготовления этого блюда приятно удивит. Рекомендуем приготовить огурцы по-корейски на зиму сейчас, пока овощи свежесобранные и хрустящие.
Ранее УНИАН писал, как приготовить острые помидоры на зиму по-корейски.
Огурцы по-корейски с морковью
- Огурцы - 2 кг.
- Морковь - 5 шт.
- Чеснок - 5 зубчиков.
- Сахар - 100 г.
- Соль - 50 г.
- Уксус - 100 мл.
- Подсолнечное масло - 100 г.
- Молотый кориандр - 1 ч.л.
- Паприка - 1 ч.л.
- Перец красный молотый - 1 ч.л.
Огурцы замочите на несколько часов в холодной воде. Это сделает их более хрустящим и избавит от горечи. Морковь натрите на корейской терке или нарежьте ножом на тонкие полоски. Переложите морковь в миску и слегка помните руками. Огурцы разрежьте вдоль на длинные и тонкие дольки. Можно нарезать их фигурным ножом.
Перемешайте огурцы с морковью в глубокой кастрюле. Смешайте измельчённый чеснок, соль, сахар, и специи. Вместо этой смеси можно использовать 20 г готовой приправы для моркови по-корейски. Специи залейте подсолнечным маслом и уксусом, тщательно перемешайте. Залейте смесью овощи и оставьте их на 90 минут. За это время огурцы и морковь пустят сок.
Простерилизуйте банки и крышки. Салат лучше разложить по маленьким баночкам. Сначала разложите по банкам овощи, а затем залейте их соком, который выделился из овощей. Поставьте банки в большую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрыла банки на 2/3. Прокипятите банки в кастрюле 15 минут. После этого огурцы с морковью по-корейски готовы - можно убрать их в темное прохладное место.
Огурцы по-корейски без моркови и без стерилизации
- Огурцы - 4 кг.
- Уксус - 200 мл.
- Подсолнечное масло - 200 г.
- Перец черный молотый по - щепотка.
- Чеснок - 7 зубч.
- Сахар - 200 г.
- Соль - 100 г.
- Зелень по вкусу.
- Горчица в семенах - 1 ч.л.
- Горчичный порошок - 1 ч.л.
Огурцы нарезать длинной соломкой и замочить в холодной воде на 2 часа. Затем слить воду и добавить к огурцам соль, сахар, два вида горчицы, мелко рубленный чеснок, черный перец и рубленую зелень. Хорошо подойдет зеленый фенхель или кинза. Тщательно перемешать огурцы со специями. Влить уксус и масло, еще раз перемешать. Поставить огурцы в маринаде в холодильник на 2 часа. Разложить огурцы по чистым банкам и плотно закрыть крышкой.
Огурцы по-корейски на зиму без моркови хранятся в холодильнике не больше месяца.