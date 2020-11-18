Замариновать грибы дома совсем несложно.

Маринованные грибы - это очень вкусная грибная закуска с ярким вкусом и характерной кислинкой. Чтобы сделать такие грибочки, нужно приготовить маринад из специй и овощей, который подчеркнет вкус основного ингредиента. Для блюда выбирают небольшие грибы и предварительно их отваривают, чтобы не отравиться. Подосиновики или подберезовики нужно после нарезания положить в водный раствор с солью и лимонной кислотой на несколько минут, чтобы они не почернели.

Маринованные шампиньоны за сутки

Шампиньоны - 1 кг.

Лук репчатый - 1 шт.

Уксус - 70 мл.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Лавровый лист.

Перец душистый.

Свежие шампиньоны помыть и очистить от грязи. В кастрюлю налить литр воды, добавить несколько горошин душистого перца и листиков лаврового листа, соль, сахар. Поставить маринад на огонь и довести до кипения. Когда маринад закипел, добавить в него грибы и варить 15 минут. Добавить уксус, варить еще 5 минут.

Банки простерилизовать. Нарезать полукольцами лук. Грибы откинуть на дуршлаг и отделить от маринада. В банки поочередно выложить лук с грибами слоями, залить маринадом и плотно закрыть крышками. Когда банки полностью остынут, поставить их в холодильник или в прохладное место. Через сутки грибы готовы к употреблению.

Маринованные грибы в итальянском стиле

Свежие грибы - 400 г.

Красный винный уксус - 50 мл.

Оливковое масло - 50 мл.

Чеснок - 2-3 зубчика.

Свежий тимьян или розмарин - 5 веточек.

Горчица в зернах или семена горчицы - 1 ч.л.

Сахар, соль, перец.

Грибы помыть и почистить, крупные разрезать пополам. Грибы залить водой и варить не меньше 20 минут, откинуть на дуршлаг. Чеснок начистить и нарезать тонкими пластинами, положить в кастрюлю. Добавить к нему тимьян, горчицу, сахар, соль, перец. Залить 1 л холодной воды, довести до кипения и кипятить 7 минут. Добавить уксус винный и оливковое масло, кипятить еще 3 минуты и снять с огня. Грибы залить рассолом, закрыть плотной крышкой и поставить в холодильник на 2 дня. 3 раза в день грибы нужно помешивать.

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Автор: Екатерина Пулатова