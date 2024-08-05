Такая закуска нравится многим украинцам, а также очень быстро готовится.

Квашеные помидоры большинство хозяек заготавливают именно в ведре, потому что лакомиться такой закуской можно уже через несколько дней. УНИАН предлагает проверенный "бабушкин" рецепт пикантной томатной закуски.

Квашеные помидоры в ведре с сахаром - рецепт

Ингредиенты:

8-10 килограммов томатов;

5 литров воды;

2 стакана соли;

5 ст.л сахара с горкой;

10 зубчиков чеснока;

1 болгарский перец;

1 ст.л горчичного порошка;

листья смородины и вишни;

1 корень хрена.

Запоминайте, как делать квашеные помидоры в пластиковом ведре.

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Выбрать плотные неповрежденные помидоры, вымыть под проточной водой. В воде комнатной температуры растворить соль и сахар, остудить маринад в холодильнике. На дно ведра выложить фруктовые и ягодные листья, чеснок и хрен. Разметить 50% от количества томатов, сверху добавить чеснок и зелень. Выложить оставшиеся помидоры, снова накрыть их листьями смородины, вишни и хрена, посыпать горчицей. Залить рассолом, прикрыть крышкой, но ни в коем случае не закрывать. Если хотите, чтобы помидоры были готовы через 4 дня, оставьте ведро при комнатной температуре. Если вы уберете емкость в прохладное место, то квашеные помидоры можно будет пробовать через месяц.

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