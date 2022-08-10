Чем загустить варенье из вишни и какой выбрать рецепт, чтобы получилось вкусно - узнайте в материале УНИАН.

Многие хозяйки летом консервируют фрукты и ягоды, вишня не является исключением. Важно выбрать удачную рецептуру, чтобы варенье в итоге получилось сладким, а не кислым, а вы могли зимой радоваться вкусному лакомству. УНИАН подскажет проверенные рецепты и объяснит пошагово, как сварить варенье из вишни с косточкой или без нее.

Ранее мы говорили о том, как приготовить малиновое варенье.

Варенье из вишни-пятиминутка

вишня - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Вишню с сахаром пересыпать слоями и оставить на 4-5 часов, чтобы ягоды пустили сок. Периодически емкость нужно встряхивать, чтобы сахар растворялся быстрее. По истечение этого времени поставить емкость с ягодами на медленный огонь, довести до кипения, проварить 5 минут. Не забывать снимать пенку и перемешивать варенье, затем остудить. Повторить процедуру еще 2 раза, затем разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать.

Варенье из вишни желеобразное

сахар - 700 гр;

вишни - 1 кг;

желатин - 2 ст.л.

Сахар и желатин смешать, засыпать этой смесью ягоды, затем убрать в холодильник на 12 часов, чтобы ягоды пустили сок. Поставить на медленный огонь, варить, помешивая, 5 минут после того, как оно закипит. Затем остудить при комнатной температуре и поставить в холодильник - там варенье застынет, как желе. Только после этого можно его раскладывать по банкам.

Королевское варенье из вишни без косточек с шоколадом и ванилью

вишня - 400 гр;

сахар - 250 гр;

шоколад темный - 70 гр;

ваниль - 1-2 ч.л.

Ягоды засыпать сахаром, поставить на медленный огонь и довести до кипения. Добавить ваниль и варить, помешивая, 30 минут. Шоколад измельчить и добавить к ягодам, перемешать, проварить еще 1-2 минуты. Когда шоколад полностью растворится, выложите варенье в стерилизованные банки и закатайте.

Варенье из вишни густое со смородиной

черная смородина - 1 кг;

вишня - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Смородину вымыть, измельчить блендером, взять половину сахара, добавить к ягодам и проварить их на медленном огне. Добавить целые ягоды вишни и оставшийся сахарный песок. Снова довести массу до кипения и варить, помешивая, в течение 15 минут.

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