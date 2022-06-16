Многие украинцы с наступлением летнего сезона начинают консервировать овощи и фрукты. Черешня не исключение - из нее легко можно сварить джем или варенье даже хозяйкам, которые впервые начинают делать зимние заготовки. УНИАН расскажет, как быстро сварить варенье из черешни для всей семьи.
- Варенье из черешни с косточкой
- Варенье из черешни без косточек
- Густое варенье из черешни с грецким орехом
- Варенье из черешни пятиминутка
Ранее мы говорили о том, как готовится клубничное варенье пятиминутка.
Варенье из черешни с косточкой
- Черешня - 400 г
- Сахар - 500 г
- Вода - 2-2,5 стакана
Перебрать черешню - выбрать небольшие плоды, промыть, удалить плодоножку. Налить в кастрюлю воды, добавить сахар, поставить емкость на медленный огонь и варить в течение 10 минут, постоянно помешивая. Опустить черешню в сироп, довести до кипения, снова варить на медленном огне до загустения сиропа в течение 30-35 минут.
Главное - не забывать снимать пенку и помешивать варенье. Заполнить вареньем стерилизованные банки, закрыть крышками, остудить и хранить в прохладном месте.
Варенье из черешни без косточек
- Черешня - 0,5 кг
- Сахар - 600 г
- Вода - 1 стакан
- Лимонная кислота - 3-4 г
- Сахар ванильный - 3-4 г (по вкусу)
Ягоды перебрать, вымыть, удалить плодоножку, удалить косточку с помощью зубочистки или специального приспособления (можно купить в магазине). Налить в кастрюлю воду, всыпать сахар, сварить сироп. В сироп добавить черешню и варить до загустения 30-35 минут. В конце приготовления добавить лимонную кислоту и ванильный сахар, перемешать. Перелить варенье в банки, закрыть крышками, остудить и хранить в прохладном месте.
Густое варенье из черешни с грецким орехом
- Черешня черная - 1 кг
- Сахар - 1 кг
- Вода - 200 мл
- Орехи грецкие - 100-150 г
- Ваниль (по желанию) - 1 стручок
Ягоды перебрать, вымыть, удалить плодоножку. Взять кастрюлю, насыпать сахар, налить воду, поставить на медленный огонь и сварить сироп. Грецкие орехи очистить от скорлупы и перепонок, высыпать в миску, залить кипятком и оставить на 20 минут. Убрать из черешни косточку, оставляя ягоды целыми. Грецкие орехи измельчить и нафаршировать ими плоды.
Сироп убрать с огня, добавить к нему черешню и оставить на сутки. Поставить варенье на плиту, довести до кипения, варить на слабом огне 40-50 минут. За 10 минут до окончания приготовления добавить ваниль. Перелить варенье в банки, закрыть крышками, остудить и хранить в прохладном месте.
Варенье из черешни пятиминутка
- Черешня - 1 кг
- Сахар - 1 кг
Черешню перебрать, вымыть, перемешать с сахаром, поставить на огонь и довести до кипения. Проварить 5-7 минут, пока не растворится сахар, а ягоды не пустят сок. Перелить варенье в банки, закрыть крышками, остудить и хранить в прохладном месте.