Как закрыть черешню без косточек, приготовив из нее варенье или джем - узнайте в материале УНИАН.

Многие украинцы с наступлением летнего сезона начинают консервировать овощи и фрукты. Черешня не исключение - из нее легко можно сварить джем или варенье даже хозяйкам, которые впервые начинают делать зимние заготовки. УНИАН расскажет, как быстро сварить варенье из черешни для всей семьи.

Ранее мы говорили о том, как готовится клубничное варенье пятиминутка.

Варенье из черешни с косточкой

Черешня - 400 г

Сахар - 500 г

Вода - 2-2,5 стакана

Перебрать черешню - выбрать небольшие плоды, промыть, удалить плодоножку. Налить в кастрюлю воды, добавить сахар, поставить емкость на медленный огонь и варить в течение 10 минут, постоянно помешивая. Опустить черешню в сироп, довести до кипения, снова варить на медленном огне до загустения сиропа в течение 30-35 минут.

Главное - не забывать снимать пенку и помешивать варенье. Заполнить вареньем стерилизованные банки, закрыть крышками, остудить и хранить в прохладном месте.

Варенье из черешни без косточек

Черешня - 0,5 кг

Сахар - 600 г

Вода - 1 стакан

Лимонная кислота - 3-4 г

Сахар ванильный - 3-4 г (по вкусу)

Ягоды перебрать, вымыть, удалить плодоножку, удалить косточку с помощью зубочистки или специального приспособления (можно купить в магазине). Налить в кастрюлю воду, всыпать сахар, сварить сироп. В сироп добавить черешню и варить до загустения 30-35 минут. В конце приготовления добавить лимонную кислоту и ванильный сахар, перемешать. Перелить варенье в банки, закрыть крышками, остудить и хранить в прохладном месте.

Густое варенье из черешни с грецким орехом

Черешня черная - 1 кг

Сахар - 1 кг

Вода - 200 мл

Орехи грецкие - 100-150 г

Ваниль (по желанию) - 1 стручок

Ягоды перебрать, вымыть, удалить плодоножку. Взять кастрюлю, насыпать сахар, налить воду, поставить на медленный огонь и сварить сироп. Грецкие орехи очистить от скорлупы и перепонок, высыпать в миску, залить кипятком и оставить на 20 минут. Убрать из черешни косточку, оставляя ягоды целыми. Грецкие орехи измельчить и нафаршировать ими плоды.

Сироп убрать с огня, добавить к нему черешню и оставить на сутки. Поставить варенье на плиту, довести до кипения, варить на слабом огне 40-50 минут. За 10 минут до окончания приготовления добавить ваниль. Перелить варенье в банки, закрыть крышками, остудить и хранить в прохладном месте.

Варенье из черешни пятиминутка

Черешня - 1 кг

Сахар - 1 кг

Черешню перебрать, вымыть, перемешать с сахаром, поставить на огонь и довести до кипения. Проварить 5-7 минут, пока не растворится сахар, а ягоды не пустят сок. Перелить варенье в банки, закрыть крышками, остудить и хранить в прохладном месте.

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