Сливовое варенье отличается своим ярким вкусом и ароматом.

Овощи, фрукты и ягоды вкуснее всего кушать в сезон их созревания. Сейчас в Украине во всю идет сезон сливы, а потому надо пользоваться моментом - кушать ее и закатывать варенье из слив.

Варенье из слив по-азербайджански

Это варенье из слив без косточек обладает очень необычным и пряным ароматом. Оно отлично себя покажет в выпечке и к блинам, удивив тех, кто будет его пробовать. Для приготовления нужны:

слива - 1 кг;

сахар - 500 г;

вода - 1 стакан;

молотый кориандр - щепотка;

молотый кардамон - щепотка;

молотая гвоздика - щепотка.

Помойте сливы, удалите косточки и нарежьте их на половинки. В глубокой кастрюле смешайте фрукты с остальными ингредиентами. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока варенье не начнет закипать. После этого нужно уменьшить огонь и варить еще около 30-40 минут до загустения. Готовое варенье перелейте в стерилизованные банки и закатайте их крышками.

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Варенье из слив по-восточному

Несмотря на свое название, это довольно-таки простое варенье из слив. Особенность ему придает лимон и ваниль. Для приготовления понадобятся:

сливы - 1 кг;

сахар - 500 г;

ванильный сахар - 1 пакетик;

лимон - 1 шт. (сок и цедра).

Первым шагом помойте и обсушите сливы, затем удалите косточки. Положите в кастрюлю все ингредиенты и тушите на среднем огне. Не забывайте помешивать, чтоб оно не налипало на дно и стенки посуды.

Доведите варенье до кипения, уменьшите огонь и оставьте еще на 30-40 минут до загустения. После этого снимите с огня, а когда остынет - переложите в стерилизованные банки, закройте крышками и храните в прохладном месте.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вишневое варенье.

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