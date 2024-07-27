Вишневое варенье с косточками обладает собственным очарованием

Лето по праву считается временем, когда все делают "закрутки", в частности, варенье - вишневое, черничное, смородиновое. В этот раз рассмотрим, как приготовить первое. Вишневое варенье с косточкой будет выделяться приятным терпковатым привкусом, чем-то напоминающем миндаль.

Вишневое варенье - рецепт классический

Этот рецепт можно считать базовым, на основе которого можно воплощать свои фантазии. Для его приготовления надо взять:

вишню с косточками - 1 кг;

сахар - 400 г;

сок половины лимона.

Для начала вымойте и обсушите вишню. Смешайте ягоды, сахар и сок лимона в кастрюле. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится, и вишня не станет мягкой. Готовое варенье перелейте в стерилизованные банки и закатайте.

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Рецепт варенья со специями

Когда мы говорим про вишневое варенье с косточками, быстрый рецепт - не вариант. Косточки требуют длительной готовки, иначе ваши банки "не доживут" до зимы. Чтоб приготовить вкусное и пряное варенье, возьмите:

вишню с косточками - 1 кг;

сахар - 600 г;

корицу - 1 палочка;

гвоздику - 3шт.;

сок половины лимона.

Подготовьте и сварите вишню с сахаром и специями, следуя первому рецепту. После закипания уменьшите огонь и варите до нужной густоты. Удалите корицу и гвоздику перед укладкой в банки.

Чтобы получилось вишневое варенье густое, то можно приобрести в магазине специальные загустители. Покупать лучше те, в составе которых есть пектин. Это натуральное вещество, которое придаст закрутке густоту и красивый глянец. На упаковке обычно указывается, сколько его нужно добавлять - ориентируйтесь на эту информацию и количество варенья.

Рецепт варенья с амаретто

Такое варенье вы еще не пробовали, и все гости обязательно попросят у вас рецепт. Угадать его ключевой ингредиент не так-то просто. Для приготовления возьмите:

вишню с косточками - 1 кг;

сахар - 500 г;

амаретто - 50 мл;

сок половины лимона.

Подготовьте и сварите вишню с сахаром и соком лимона, как в первом рецепте. Далее за 5 минут до окончания варки добавьте амаретто. Готовое варенье перелейте в банки и закатайте.

Ранее УНИАН рассказал, как готовится вишневое варенье пятиминутка.

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