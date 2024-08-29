Эти оладьи можно готовить с кефиром или без него.

В сезон кабачков наступает момент, когда уже не знаешь, что еще можно из них приготовить. Поэтому рассмотрим, как сделать кабачковые оладьи.

Кабачковые оладьи на кефире

Вкусные кабачковые оладьи получатся на кефире - он придаст тесту нежную текстуру. Для этого рецепта понадобятся:

кабачок - 2 шт.;

яйцо - 1 шт.;

кефир - 1 ст.;

мука - 1/2 ст.

соль - 1 ч.л.;

сода 1/2 ч.л.

масло для жарки.

Сначала кабачки измельчаем при помощи крупной терки и солим. Они должны ненадолго полежать, чтобы вышла лишня жидкость. Далее их нужно отжать и можно приступать к готовке. Добавляем все ингредиенты и перемешиваем.

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Разогреваем сковородку с маслом. Тесто удобнее всего выкладывать ложкой. Оладьи обжариваем до готовности.

Чтобы избавиться от лишнего масла, можно выложить их после обжарки на салфетки. Подавать вкуснее всего с пылу с жару.

Кабачковые оладьи - рецепт без кефира

Кроме того, существует метод, как приготовить кабачковые оладьи без добавления кефира. Для этого понадобятся:

кабачок - 2 шт.;

яйцо - 1 шт.;

мука - 3 ст.л.;

лук - 1 шт.;

зелень и специи по вкусу;

масло для жарки.

Сначала нужно подготовить кабачки - их надо почистить и натереть на терке. Как и в предыдущем рецепте солим и через 15 минут отжимаем лишнюю жидкость.

Луковицу нарезаем мелким кубиком, а затем смешиваем все ингредиенты в миске и обжариваем наши оладьи до готовности.

По желанию можно также приготовить кабачковые оладьи с сыром. Для этого натрите желанное количество любимого сыра на этапе смешивания теста. Выбирая разные вкусы можно изменить итоговый результат блюда.

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