В сезон кабачков наступает момент, когда уже не знаешь, что еще можно из них приготовить. Поэтому рассмотрим, как сделать кабачковые оладьи.
Кабачковые оладьи на кефире
Вкусные кабачковые оладьи получатся на кефире - он придаст тесту нежную текстуру. Для этого рецепта понадобятся:
- кабачок - 2 шт.;
- яйцо - 1 шт.;
- кефир - 1 ст.;
- мука - 1/2 ст.
- соль - 1 ч.л.;
- сода 1/2 ч.л.
- масло для жарки.
Сначала кабачки измельчаем при помощи крупной терки и солим. Они должны ненадолго полежать, чтобы вышла лишня жидкость. Далее их нужно отжать и можно приступать к готовке. Добавляем все ингредиенты и перемешиваем.
Разогреваем сковородку с маслом. Тесто удобнее всего выкладывать ложкой. Оладьи обжариваем до готовности.
Чтобы избавиться от лишнего масла, можно выложить их после обжарки на салфетки. Подавать вкуснее всего с пылу с жару.
Кабачковые оладьи - рецепт без кефира
Кроме того, существует метод, как приготовить кабачковые оладьи без добавления кефира. Для этого понадобятся:
- кабачок - 2 шт.;
- яйцо - 1 шт.;
- мука - 3 ст.л.;
- лук - 1 шт.;
- зелень и специи по вкусу;
- масло для жарки.
Сначала нужно подготовить кабачки - их надо почистить и натереть на терке. Как и в предыдущем рецепте солим и через 15 минут отжимаем лишнюю жидкость.
Луковицу нарезаем мелким кубиком, а затем смешиваем все ингредиенты в миске и обжариваем наши оладьи до готовности.
По желанию можно также приготовить кабачковые оладьи с сыром. Для этого натрите желанное количество любимого сыра на этапе смешивания теста. Выбирая разные вкусы можно изменить итоговый результат блюда.
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