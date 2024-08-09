Салат на зиму из кабачков станет идеальной закуской или гарниром к мясу. Готовится он быстро и без множества процессов, а также не требует стерилизации. Этот рецепт - настоящая находка для всех, кому нужно куда-то деть большое количество овощей. Салат из кабачков на зиму можно изменять по своему вкусу и добавлять другие ингредиенты.
Салат из кабачков на зиму с луком и морковью
Ингредиенты:
- кабачки - 1 кг;
- помидоры - 800 г;
- лук - 2 шт.;
- морковь - 2 шт.;
- болгарский перец - 3 шт.;
- чеснок - 4 зубч.;
- сахар - 100 г;
- соль - 1 стол. л.;
- уксус - 1 стол. л.;
- лавровый лист - 2 шт.;
- перец горошком - 5 шт.;
- душистый перец - 2 шт.;
- подсолнечное масло - 4 стол. л.
Заранее простерилизуйте банки для салата или как минимум промойте их мыльным раствором. Кабачки помойте и нарежьте кубиком. Если косточки твердые, то желательно их выбросить. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите, перец и помидоры порежьте соломкой. Чеснок пропустите через пресс.
В большую кастрюлю с толстым дном выложите кабачки, перец, лук и морковь. Влейте пару ложек воды и поставьте тушиться на небольшой огонь на 20 минут под крышкой. Затем добавьте к блюду чеснок, помидоры, соль и перец, тушите ещё 15 минут. Овощи нужно периодически перемешивать, чтобы они не пригорели.
В конце приготовления добавьте масло, уксус, лавровый лист и перцы горошком. Подержите овощи на огне ещё 5 минут и выключите плиту. Разложите горячий салат с кабачками по банкам и закатайте. Оставьте консервацию под теплым одеялом до полного остывания.
Салат из кабачков на зиму "Тещин язык"
Ингредиенты:
- кабачки - 1,5 кг;
- чеснок - 1 головка;
- болгарские перцы - 3 шт.;
- томатная паста - 100 г;
- подсолнечное масло - 100 г;
- сахар - 3 стол. л.;
- уксус - 1 чайн. л.;
- соль, специи по вкусу.
Кабачки нарежьте кубиком, а перцы и очищенный чеснок пропустите через мясорубку. Все овощи выложите в кастрюлю. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, подсолнечное масло и любимые специи. Варите смесь 40-50 минут на небольшом огне, периодически помешивая. За 10 минут до конца варки добавьте уксус. Готовый салат разложите по вымытым банкам и закатайте крышками.