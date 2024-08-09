Салат из кабачков по нашему рецепту станет прекрасным гарниром к любому блюду.

Салат на зиму из кабачков станет идеальной закуской или гарниром к мясу. Готовится он быстро и без множества процессов, а также не требует стерилизации. Этот рецепт - настоящая находка для всех, кому нужно куда-то деть большое количество овощей. Салат из кабачков на зиму можно изменять по своему вкусу и добавлять другие ингредиенты.

Салат из кабачков на зиму с луком и морковью

Ингредиенты:

кабачки - 1 кг;

помидоры - 800 г;

лук - 2 шт.;

морковь - 2 шт.;

болгарский перец - 3 шт.;

чеснок - 4 зубч.;

сахар - 100 г;

соль - 1 стол. л.;

уксус - 1 стол. л.;

лавровый лист - 2 шт.;

перец горошком - 5 шт.;

душистый перец - 2 шт.;

подсолнечное масло - 4 стол. л.

Заранее простерилизуйте банки для салата или как минимум промойте их мыльным раствором. Кабачки помойте и нарежьте кубиком. Если косточки твердые, то желательно их выбросить. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите, перец и помидоры порежьте соломкой. Чеснок пропустите через пресс.

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В большую кастрюлю с толстым дном выложите кабачки, перец, лук и морковь. Влейте пару ложек воды и поставьте тушиться на небольшой огонь на 20 минут под крышкой. Затем добавьте к блюду чеснок, помидоры, соль и перец, тушите ещё 15 минут. Овощи нужно периодически перемешивать, чтобы они не пригорели.

В конце приготовления добавьте масло, уксус, лавровый лист и перцы горошком. Подержите овощи на огне ещё 5 минут и выключите плиту. Разложите горячий салат с кабачками по банкам и закатайте. Оставьте консервацию под теплым одеялом до полного остывания.

Салат из кабачков на зиму "Тещин язык"

Ингредиенты:

кабачки - 1,5 кг;

чеснок - 1 головка;

болгарские перцы - 3 шт.;

томатная паста - 100 г;

подсолнечное масло - 100 г;

сахар - 3 стол. л.;

уксус - 1 чайн. л.;

соль, специи по вкусу.

Кабачки нарежьте кубиком, а перцы и очищенный чеснок пропустите через мясорубку. Все овощи выложите в кастрюлю. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, подсолнечное масло и любимые специи. Варите смесь 40-50 минут на небольшом огне, периодически помешивая. За 10 минут до конца варки добавьте уксус. Готовый салат разложите по вымытым банкам и закатайте крышками.

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