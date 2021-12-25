Новогоднее меню - важная часть праздника, особенно учитывая то, что символ грядущего года - Черный Водяной Тигр - достаточно привередлив в гастрономическом смысле. УНИАН подскажет, что приготовить на Новый год 2022, чтобы и гостей удивить, покровителя года не расстроить.
Ранее мы говорили о том, как сделать мясной рулет.
- Салат с копченой курицей и кукурузой
- Копченая курица - салат с грибами
- Салат из копченой курицы и корейской моркови
- Салат с копченой курицей и помидорами
Салат с копченой курицей и кукурузой
- Грудка куриная копченая - 200 г
- Кукуруза консервированная - 1 банка (325 г)
- Сыр твердый - 150 г
- Огурцы - 2 шт. (150 г)
- Морковь - 1 шт.
- Майонез - 100 г (по вкусу)
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Куриную грудку нарезать соломкой или небольшими кубиками, так же поступить с огурцами. Сыр и морковь натереть на крупной терке. Соединить все ингредиенты в одной емкости, добавить кукурузу, предварительно слив с нее сок. Полить майонезом, посолить, поперчить и перемешать. Можно, подавая на стол, украсить петрушкой.
Копченая курица - салат с грибами
- Курица копчёная - 100 г
- Грибы шампиньоны - 75 г
- Огурец свежий - 75 г
- Яйца куриные - 2 шт.
- Лук репчатый - 0,5 шт.
- Майонез - 120 г
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Шампиньоны и лук мелко нашинковать, выложить на разогретую сковороду и обжарить до готовности. Куриную грудку и огурцы мелко нарезать, яйца, сваренные вкрутую, натереть на терке. Выложить ингредиенты слоями: курица, огурцы, грибы с луком, яйца. Слои между собой обязательно смазывать майонезом. Оставить в холодильнике на 1 час, а затем подавать на стол.
Салат из копченой курицы и корейской моркови
- Куриная грудка отварная - 250 г
- Морковь по-корейски - 250 г
- Шампиньоны консервированные - 350 г
- Сыр - 150 г
- Яйца отварные - 4 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Уксус 9% - 50 мл
- Майонез - 350 г
Лук нарезать полукольцами, залить 50 мл уксуса и оставить мариноваться. Куриную грудку нарезать кусочками, выложить первым слоем в емкость и смазать майонезом. Сверху выложить репчатый лук, затем - грибы и снова смазать майонезом. Яйца натереть на терке и добавить в салат. Смазать майонезом и выложить мелко нарезанную морковь по-корейски. В конце посыпать тертым сыром.
Салат с копченой курицей и помидорами
Для этого салата можно использовать покупные сухарики или приготовить их самостоятельно.
- Куриное филе копченое - 200 г
- Помидоры - 180 г
- Лук репчатый - 150 г
- Сыр твердый - 100 г
- Хлеб белый - 100 г
- Яйца - 3 шт.
- Майонез - 100 г
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый (по желанию) - по вкусу
Если вы решили сделать сухарики самостоятельно, предлагаем следующий рецепт: белый хлеб нарезать кубиками, выложить на сухую сковороду и обжаривать в течение 8-10 минут до золотистой корочки.
Взять круглую форму для салата (можно и без нее) и выложить первым слоем копченую курицу, нарезанную кубиками. Репчатый лук измельчить и выложить вторым слоем. Посолить, поперчить, смазать майонезом. Яйца, сваренные вкрутую, мелко нарезать и выложить следующим слоем. Затем добавить помидоры, также нарезанные кубиками, полить майонезом. Посыпать салат тертым сыром и заправить майонезом, сверху выложить сухарики.