Как приготовить мясной рулет в духовке и о каких тонкостях блюда нужно знать - читайте на УНИАН.

Мясной рулет - сытное праздничное блюдо, которое можно приготовить и на Новый год, и на Рождество, и на любой другой праздник. В интернете существует масса рецептов такого деликатеса, но не каждая хозяйка готова их брать на вооружение - слишком много времени занимает процесс готовки. УНИАН поделится проверенными методами приготовления такого блюда и расскажет, в чем его главная хитрость.

Ранее мы говорили о том, как запечь утку в духовке.

Мясной рулет с грибами и сыром

Свинина (корейка без кости или шея) - 1,2 кг

Грибы (шампиньоны, лисички или другие) - 250 г

Сыр твердый - 100 г

Лук репчатый - 100 г

Чеснок (по желанию) - 1 зубок

Зелень укропа или петрушки - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - 50 мл

Мясо промыть, обсушить бумажным полотенцем. Взять острый нож, вдоль всего куска сделать надрез и развернуть свинину, как книгу, превратив ее в один большой пласт. Накрыть пищевой пленкой и отбить молотком. Вместо пленки можно использовать полиэтиленовый пакет, но не каждый из нас имеет такую финансовую возможность - запрет бесплатных пакетов в Украине уже вступил в силу. В конце отбитый кусок мяса посолить и поперчить.

Читайте такжеКрабовый салат: 4 необычных варианта любимого блюдаЛук нарезать мелкими кубиками, обжарить на сковороде до золотистого оттенка. Добавить измельченные грибы и жарить до готовности. Сыр натереть на крупной терке, зелень мелко нарезать и добавить в сковороду. Чеснок также выдавить.

Выложить начинку на мясной пласт, затем свернуть рулет и обмотать его кулинарной нитью. Альтернативный вариант - скрепить концы рулета зубочистками. Положить мясо на разогретую сковороду и обжарить со всех сторон до золотистой корочки. Запекать блюдо в духовке при 180°C 1.5 часа, а когда рулет подрумянится, накрыть его фольгой и запекать до готовности.

Мясной рулет из фарша

Мясо свиное полужирное - 300 г

Куриное филе - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Батон "вчерашний" - 2 ломтика

Яйцо - 1 шт.

Соль

Перец черный молотый

Перец болгарский - 0,5 шт.

Морковь вареная - 1 шт.

Зелень петрушки и укропа - по полпучка

Яйца перепелиные - 9 шт.

Тесто слоеное - 125 г

Желток куриный - 1 шт.

Масло растительное - 1 ст. л

Для украшения:

Майонез

Ягоды клюквы или красной смородины

Мясо нарезать кубиками, измельчить в мясорубке или комбайне вместе с хлебом, яйцом и луком, посолить, поперчить. На столе расстелить пищевую пленку, смазать ее растительным маслом и выложить фарш прямоугольником. Перец и морковь нарезать полосками, выложить сверху на рулет. Посыпать измельченной зеленью и покрыть вареными перепелиными яйцами.

Свернуть рулет при помощи пищевой пленки, положить на противень, смазанный маслом, швом вниз. Слоеное тесто нарезать полосками, обернуть ими заготовку. Смазать рулет яичным желтком, украсить каплями майонеза и ягодами. Запекать рулет при 180°C 40-45 минут. Готовое блюдо нарезать кружочками.

Мясной рулет в духовке со специями

Свиная корейка - 1 кг

Чеснок - 2-3 зубчика

Сыр сливочный - 180-200 г

Горчица - 1 ст. л

Паприка молотая - 1 ч. л

Травы итальянские - 1 ч. л

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Свиную корейку промыть, обсушить и нарезать стейками одинаковой величины. Каждый кусок отбить молотком. Соединить в отдельной емкости горчицу, сливочный сыр, измельченный чеснок, паприку, соль, перец и травы, перемешать.

Читайте такжеКак проверить икру горбуши или другой рыбы: выбираем качественный деликатесСтейки выложить внахлест друг за другом в длину, тщательно промазать мясную полосу начинкой. С края завернуть рулет в виде улитки, а затем деревянными шпажками скрепить конструкцию. Сверху снова промазать рулет начинкой.

Разогреть духовку, противень смазать маслом и выложить мясную заготовку. Запекать блюдо 40-45 минут при 200°C. Если у вас осталась начинка, можно по готовности блюда еще раз намазать ею рулет.

Вас также могут заинтересовать новости: