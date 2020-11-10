Аппетитный суп можно приготовить из любых свежих грибов.

Ароматный и наваристый суп с лесными грибами хорошо насыщает и легко усваивается организмом. Грибы отдают бульону свой особенный вкус и приятный лесной аромат, а остальные ингредиенты делают блюдо сытным и вкусным. Грибной суп популярен по многих вариациях: суп с курицей и грибами, грибной суп-пюре и вкусный грибной суп с крупой или лапшой.

Суп с грибами и вермишелью

Вода - 1.4 ст.

Картошка - 3 шт.

Грибы - 300 г.

Вермишель - 35 г.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Растительное масло.

Соль, перец.

Лавровый лист - 2 шт.

Морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать. Грибы нарезать пластинками и выложить на бумажные салфетки, чтобы влага полностью впиталась (иначе они разварятся). На большой сковороде обжарить лук и морковь 5-7 минут. Добавить грибы, жарить до золотистого цвета.

Картофель нарезать кубиками, положить в кастрюлю и залить водой, варить до полуготовности. Добавить в кастрюлю зажарку и грибы, варить 5 минут после закипания. Всыпать вермишель, перемешать, посолить и поперчить, добавить лавровый лист. Варить 3 минуты на слабом огне постоянно помешивая. Готовый суп украсить мелко нарезанной зеленью.

Суп с грибами и курицей

Куриное филе - 500 г.

Грибы - 250 г.

Репчатый лук - 1 шт.

Фильтрованная вода - 2,5 л

Рафинированное масло - 4 ст. л.

Морковь - 1 шт.

Картофель среднего размера - 5-6 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Соль, специи, зелень по вкусу.

Куриное филе промыть, положить в кастрюлю и залить водой, сварить бульон. После закипания снять пенку. Морковь натереть на терке. Картофель почистить, нарезать кубиком.

Грибы нарезать кубиками, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Отдельно пожарить мелко нарезанный лук, добавить к нему морковь. Жарить до мягкости овощей.

Куриное филе вынуть из бульона через 25 минут и положить в кастрюлю картошку. Варить 7 минут, добавить морковь с луком, затем положить грибы. Куриное мясо нарезать кусочками, положить в суп. Добавить лавровый перец, соль, перец, зелень. Варить ещё 5 минут и снять с огня. Подавать суп горячим.

Грибной крем-суп со сливками

Грибы — 250 г.

Сливки — 3 ст. ложки.

Картофель — 2-3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Паприка — 0,5 ч.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Лук зеленый для украшения.

Лук и чеснок мелко нарезать и вместе обжарить на маленьком огне до мягкости. Грибы мелко нарезать, добавить к луку, жарить до золотистого цвета. Картофель очистить и мелко нарезать, немного обжарить в сковороде с луком и грибами. Добавить паприку, соль и сливки.

Переложить продукты в кастрюлю и залить водой или бульоном. Варить суп 20 минут после закипания. Готовый суп разлить на порции и перебить блендером, украсить зеленым луком, кусочками грибов или сухариками.

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Автор: Екатерина Пулатова