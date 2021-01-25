Это второе блюдо готовится очень просто.

Тонкая итальянская лапша вермишель используется не только как гарнир, но и как ингредиент супа. Вермишелевый суп - это прекрасное и сытное согревающее блюдо, который наполняет энергией зимой. Вермишелевый суп можно готовить на курином бульоне, с грибами или в постном виде - в любом случае он получится очень вкусным и аппетитным.

Суп с вермишелью и курицей

Вода - 2 л.

Куриное филе - 500 г.

Картофель - 250 г.

Вермишель - 100 г.

Лук - 120 г.

Морковь - 100 г.

Лавровый лист - 3 шт.

Соль, специи по вкусу.

Филе промыть под проточной водой, положить в кастрюлю с холодной водой и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 30 минут на маленьком огне. Затем мясо вытащить, остудить, нарезать небольшими кусочками и снова положить в бульон. Картофель очистить, нарезать небольшим кубиком и добавить в кастрюлю. Варить 10 минут.

Морковь и лук почистить, лук измельчить ножом, а морковку натереть. Жарить овощи на растительном масле на сковороде 5 минут, добавить в суп. Положить в суп несколько лавровых листьев и добавить вермишель. Посолить и варить всё вместе 7 минут. Затем выключить огонь и оставить суп настаиваться под крышкой на 10 минут.

Суп с вермишелью и грибами

Вода - 1.4 л.

Картошка - 2 шт.

Шампиньоны - 300 г.

Вермишель - 35 г.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Растительное масло - 3 ст.л.

Лавровый лист - 2 шт.

Грибы помыть и выложить на бумажное полотенце на 10 минут, затем нарезать пластинами. Морковь очистить от кожуры и натереть на терке. Лук Читайте такжеВкусный и наваристый капустняк: как приготовить аппетитное блюдонарезать мелким кубиком. Разогреть сковороду с маслом и обжаривать овощи 7 минут. Выложить к овощам грибы, обжаривать 10 минут до золотистого цвета шампиньонов. Картофель очистить, нарезать кубиком. В кастрюлю налить воду и довести до кипения, положить картофель и варить до полуготовности (примерно 15 минут). Добавить в суп обжаренные овощи и грибы, варить ещё 5 минут. Всыпать в суп вермишель, положить лавровый лист, посолить и поперчить. Варить 5-7 минут до готовности вермишели, часто помешивая. Подавать сразу, добавить нарезанную зелень.

Суп с вермишелью и фрикадельками

Мясной бульон - 1.5 л.

Карртошка - 2 шт.

Мелкая вермишель - 0.5 стакана.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Укроп - 15 г.

Соль, перец.

Для фрикаделек:

Фарш из любого мяса - 350 г.

Маленькая луковица - 1 шт.

Белый хлеб - 2 ломтика.

Молоко - 100 г.

Для фрикаделек хлеб залить молоком и оставить на 15 минут. Луковицу мелко нарезать. Смешать в большой миске фарш, лук и отжатый хлеб, посолить и поперчить, оставить в холодильнике на 30 минут. Для зажарки лук нарезать маленьким кубиком, а морковь - тонкими полукольцами. Кастрюлю с бульоном довести до кипения. Положить в воду нарезанный кубиком картофель, варить 15 минут. Обжарить лук с морковью в сковороде 7 минут и добавить в бульон. Из фарша слепить фрикадельки и положить в воду по одной. Варить 10 минут. Добавить в суп вермишель и варить ещё 5 минут. Подавать суп на стол горячим.

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Автор: Екатерина Пулатова