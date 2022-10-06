Пышные и воздушные пампушки идеально подходят к борщу и супам, а также заменяют хлеб. Украинские пампушки лепят из дрожжевого теста и окунают в чесночную смесь. Такие пампушки не черствеют несколько дней, а остаются мягкими и воздушными.
Пампушки с чесноком к борщу на сухих дрожжах
Для опары:
- Молоко - 100 мл.
- Вода - 200 мл.
- Сахар - 1 стол.л.
- Мука - 1 стол.л.
- Сухие дрожжи - 2 ч.л.
Для теста:
- Мука - 500 г.
- Яйца - 2 шт.
- Соль - 1 чайн.л.
- Подсолнечное масло - 4 стол.л.
Чесночная смесь:
- Соль - 1 чайн.л.
- Подсолнечное масло - 7 стол.л.
- Чеснок - 5 зубч.
- Укроп - 20 г.
Все продукты должны быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте из холодильника яйца и молоко. Отберите ингредиенты для приготовления опары. В молоко вмешайте дрожжи, сахар, воду и ложку муки. Оставьте смесь подниматься на 30 минут. Если дрожжи не активировались, то они несвежие.
Затем делаем тесто. Просейте муку в глубокую миску. Добавьте соль. Сделайте углубление посередине. Яйца взбейте и влейте 2/3 в муку (треть оставьте для смазывания пампушек). Добавьте к тесту опару и перемешайте ложкой тесто. В конце замеса постепенно вливайте подсолнечное масло и замесите тесто руками. Вымешивайте тесто около 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
Оставьте тесто для подъема на час. После этого приготовьте чесночную смесь. Для этого смешайте рубленный укроп, соль и пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте массу и добавьте масло. Оставьте настаиваться смесь, пока поднимается тесто.
Смажьте руки маслом и разделите тесто на одинаковые части. Сформируйте одинаковые пампушки и выложите на противень с пергаментом. Накройте тесто пленкой и оставьте на 30 минут, чтобы они еще поднялись. Смажьте верушки пампушек взбитым яйцом и выпекайте 30 минут при 180º. Горячие пампушки смажьте чесночной смесью и сразу подавайте к столу.