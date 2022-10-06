Пышные пампушки с чесноком идеально подходят к борщу, бульону или ухе.

Пышные и воздушные пампушки идеально подходят к борщу и супам, а также заменяют хлеб. Украинские пампушки лепят из дрожжевого теста и окунают в чесночную смесь. Такие пампушки не черствеют несколько дней, а остаются мягкими и воздушными.

Пампушки с чесноком к борщу на сухих дрожжах

Для опары:

Молоко - 100 мл.

Вода - 200 мл.

Сахар - 1 стол.л.

Мука - 1 стол.л.

Сухие дрожжи - 2 ч.л.

Для теста:

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Мука - 500 г.

Яйца - 2 шт.

Соль - 1 чайн.л.

Подсолнечное масло - 4 стол.л.

Чесночная смесь:

Соль - 1 чайн.л.

Подсолнечное масло - 7 стол.л.

Чеснок - 5 зубч.

Укроп - 20 г.

Все продукты должны быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте из холодильника яйца и молоко. Отберите ингредиенты для приготовления опары. В молоко вмешайте дрожжи, сахар, воду и ложку муки. Оставьте смесь подниматься на 30 минут. Если дрожжи не активировались, то они несвежие.

Затем делаем тесто. Просейте муку в глубокую миску. Добавьте соль. Сделайте углубление посередине. Яйца взбейте и влейте 2/3 в муку (треть оставьте для смазывания пампушек). Добавьте к тесту опару и перемешайте ложкой тесто. В конце замеса постепенно вливайте подсолнечное масло и замесите тесто руками. Вымешивайте тесто около 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Оставьте тесто для подъема на час. После этого приготовьте чесночную смесь. Для этого смешайте рубленный укроп, соль и пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте массу и добавьте масло. Оставьте настаиваться смесь, пока поднимается тесто.

Смажьте руки маслом и разделите тесто на одинаковые части. Сформируйте одинаковые пампушки и выложите на противень с пергаментом. Накройте тесто пленкой и оставьте на 30 минут, чтобы они еще поднялись. Смажьте верушки пампушек взбитым яйцом и выпекайте 30 минут при 180º. Горячие пампушки смажьте чесночной смесью и сразу подавайте к столу.

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