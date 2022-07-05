Необычные рецепты борща, которые помогут вам по-новому взглянуть на привычное блюдо.

Борщ - знакомое всем блюдо и национальная гордость Украины. Каждая семья имеет свой собственный любимый рецепт борща, но ингредиенты мы все используем схожие. А если немного поэкспериментировать? Предлагаем вам 3 необычных рецепта традиционного супа, которые приятно вас удивят.

Борщ с вишней

Мясо - 300 г.

Картофель - 6-7 шт.

Луковица - 2 шт.

Морковь - 1-2 шт.

Свекла - 0.5 шт.

Капуста - 0.5 шт.

Томатная паста - 2 ст. ложки.

Вишня без косточек свежая или консервированная - 1 стакан.

Растительное масло - 2-3 ст. ложек.

Чеснок - 2-5 зубчиков.

Вымойте мясо, выложите в кастрюлю с огнем и поставьте на небольшой огонь. Варите до готовности мяса, снимая пену. В бульон для аромата можно добавить сельдерей или чищеную морковь.

Луковицу нарезать мелким кубиком и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Натереть морковь и свеклу, обжарить вместе с луком. Добавьте в сковороду томатную пасту. Овощи в сковороде посолить и поперчить. Тушить на среднем огне под крышкой 7-10 минут.

Процедить бульон и снова поставить на огонь. В бульон выложить нарезанную картошку и зажарку. Варить 20 минут. Добавить в борщ нарезанное мясо, поперчить и посолить, варить ещё 5 минут. В конце добавить нашинкованную капусту и вишни. Рекомендуется использовать консервированные вишни - вкус будет ярче. Варить борщ ещё 5 минут и выключить с огня. Оставить настояться под крышкой на 30 минут.

Полтавский борщ с галушками

Для борща:

Вода - 5 л.

Мясо птицы - 1 кг.

Капуста - 400 г.

Свекла большая - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук - 2 шт

Картошка - 5 шт.

Чеснок по вкусу.

Томатная паста - 5 ст. ложек.

Уксус - 3 ч. ложки.

Лавровый лист - 4 шт.

Перец, соль, зелень по вкусу.

Для галушек:

Мука - 150 г.

Яйца - 1 шт.

Кипяток - 50 мл.

Мясо положите в кастрюлю с водой и сварите бульон. Свеклу очистить и нарезать соломкой. Сбрызнуть свеклу уксусом и выложить в сковороду. Жарить 5 минут. Затем добавить к свекле томатную пасту и нарезанные лук и морковь. Тушить овощи 5-7 минут под крышкой.

Приготовить галушки - в миску с кипятком всыпать муку и быстро замесить тесто. Когда тесто достаточно остынет, чтобы месить его руками - вбить яйцо и домесить вручную. Сформировать галушки ложкой.

В готовый бульон положить картошку кубиками и нашинкованную капусту. Варить 15 минут. Затем добавить в борщ овощи с томатной пастой. Через 5 минут после добавления овощей положить в борщ галушки, заправить перцем и лавровым листом. Варить, пока галушки не всплывут на поверхность. Выключить борщ и оставить на 20 минут под крышкой.

Борщ с черносливом и фасолью

Курица - 1 шт.

Сельдерей - 1 стебель

Морковь - 3 шт.

Лук - 3 шт.

Чеснок - 6 зубчиков.

Петрушка - 30 г.

Лавровый лист - 2 шт.

Черный перец горошком - 6 шт.

Помидоры - 400 г.

Свекла - 1 кг.

Чернослив - 200 г.

Консервированная фасоль - 400 г.

Растительное масло - 50 мл.

Капуста - 400 г.

Копченая свиная грудинка - 200 г.

Соль, перец по вкусу.

Курицу выложить в кастрюлю с 5 л воды. Добавить в кастрюлю сельдерей, стебли петрушки без листьев, одну морковь и одну луковицу. Варить курино-овощной бульон 2 часа. Готовый бульон процедить через сито.

Свеклу, морковь и капусту нарезать тонкой соломкой. Лук нарезать полукругом, свиную грудинку - кубиком. В кастрюле с растительным маслом жарить морковь, лук, свеклу и грудинку 10-12 минут. Добавить мелко нарезанные помидоры и чернослив и тушить 15 минут.

В бульон добавить капусту и варить 20 минут. Выложить овощи с черносливом и грудинкой. Добавить консервированную фасоль. Варить ещё 20 минут. Всыпать рубленый чеснок и листья петрушки. Снять с огня и подавать со сметаной. Чернослив придает борщу легкий фруктовый и копченый вкус.

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