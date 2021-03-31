Такие заварные пирожные будут замечательным десертом к чаю или кофе.

Профитроли – это небольшие воздушные заварные пирожные с легким, нежным кремом внутри. Готовя их, важно в точности придерживаться рецептуры.

Профитроли с заварным кремом

Для теста

Мука пшеничная - 150 г

Молоко - 125 мл

Вода - 125 мл

Сливочное масло - 100 г

Яйца - 4 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - щепотка

Для крема

Молоко - 500 г

Сахар - 150 г

Сливочное масло - 100 г

Мука - 40 г

Яйца - 2 шт.

Ванильный сахар - 1 ст. л.

Приготовление теста. В сотейнике влить воду и молоко, добавить сливочное масло. Положить на небольшой огонь и довести до кипения (но не кипятить).

Как только появится легкий пар от молока, добавить соль и сахар. Перемешать, чтобы растворились кристаллики.

Читайте такжеАроматная ромовая баба: как приготовить аппетитное лакомствоКогда смесь начнет кипеть, убрать сотейник с плиты. Всыпать просеянную муку и быстро размешать лопаткой. Тесто должно собираться в комок и легко отставать от стенок. Охладить тесто.

Разбить по одному куриные яйца, тщательно перемешивая после каждого. В результате должна получиться приятная тягучая масса, которая плотной лентой сходит с лопатки.

Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой "звездочка". Если его нет, выкладывать тесто можно с помощью пары чайных ложек, смоченных в холодной воде, чтобы масса не липнула.

Застелите противень пекарским пергаментом и отсадите на него профитроли на расстоянии 4-5 см друг от друга. Отправить заготовки в разогретую до 200°С духовку на 10 минут, затем уменьшить температуру до 180°С и печь еще 20-25 минут. Время выпекания может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки. Чтобы "пышки" не упали и оставались воздушными, не открывайте духовку, особенно первые несколько минут.

Охладите профитроли в выключенной духовке со слегка приоткрытой дверцей.

Приготовление крема. Сливочное масло надо заранее достать из холодильника. Соединить стакан молока, яйца и муку, тщательно перемешать.

Отдельно следует вскипятить оставшееся молоко с сахаром и ванильным сахаром. Влить его медленно тонкой струйкой в яично-молочную смесь, постоянно помешивая. Отправить смесь на небольшой огонь и варить, постоянно помешивая, 10-15 минут до загустения крема.

Готовый крем накрыть пленкой и охладить до комнатной температуры. Затем добавить сливочное масло и взбить миксером до однородности.

Начинить профитроли кремом. Для этого понадобится кулинарный мешок со специальной насадкой или же можно просто разрезать профитроли пополам и наложить крем ложкой.

Украсить профитрольки можно по собственному вкусу: посыпать сахарной пудрой, полить шоколадной глазурью.

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Автор: Алина Вишневская