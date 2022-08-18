Творожная запеканка - вкусное и полезное блюдо, которое нравится в любом возрасте. Ее легко можно приготовить дома, если знать простые секреты и нюансы. УНИАН расскажет, что можно добавить в запеканку вместо манки и как сделать этот десерт невероятно вкусным.
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Полезный лайфхак: для запеканки лучше всего брать творог максимальной жирности. Чем выше этот показатель - тем более плотной и вкусной получится блюдо.
Быстрая творожная запеканка с манкой
- Творог - 500 г
- Яйца - 4-5 шт.
- Сахар - 2-3 ст. л (по вкусу)
- Манная крупа - 5 ст. л
- Масло сливочное - для смазывания формы
Творог перетереть с яйцами, добавить сахар и тщательно перемешать. Затем добавить муку и снова перемешать, чтобы консистенция получилась однородной. Оставить на 20 минут "настояться", а затем выложить в форму, смазанную маслом. Выпекать запеканку 30-50 при 180°C.
Домашняя запеканка из творога в духовке
- Творог - 1 кг
- Яйцо куриное - 7 шт.
- Сметана - 0,5 стакана
- Сахар - по вкусу
- Ваниль - по вкусу
- Соль - щепотка
- Изюм - 200 г
- Масло сливочное размягченное - 60 г
Творог растереть с яйцом, всыпать соль, сахар, ваниль, масло, сметану и изюм. Тщательно перемешать творожную массу и выложить ее в форму, смазанную сливочным маслом. Выпекать блюдо в духовке 30-40 минут при температуре 180°C.
Творожная запеканка с манкой и вишней
- Вишня - 100 г
- Творог - 350 г
- Крупа манная - 1 ст. л
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 1 ст. л
- Ванильный сахар - 1 ч. л
- Соль - щепотка
В глубокую миску высыпать манку, яйца, соль и ванильный сахар. Перемешать венчиком или взбить миксером до однородной консистенции. Добавить творог и еще раз перемешать, а затем оставить на 15-20 минут для набухания манки. Духовку в это время разогреть до 180°C, а вишни вымыть.
Творожную массу выложить в форму для запекания, смазанную маслом, сверху добавить вишни. Готовить запеканку в духовке 40 минут при 180°C.