Какой лучше брать творог для запеканки и как правильно ее готовить - узнайте в материале УНИАН.

Творожная запеканка - вкусное и полезное блюдо, которое нравится в любом возрасте. Ее легко можно приготовить дома, если знать простые секреты и нюансы. УНИАН расскажет, что можно добавить в запеканку вместо манки и как сделать этот десерт невероятно вкусным.

Ранее мы говорили о том, что пекут на Яблочный Спас 2022.

Полезный лайфхак: для запеканки лучше всего брать творог максимальной жирности. Чем выше этот показатель - тем более плотной и вкусной получится блюдо.

Быстрая творожная запеканка с манкой

Творог - 500 г

Яйца - 4-5 шт.

Сахар - 2-3 ст. л (по вкусу)

Манная крупа - 5 ст. л

Масло сливочное - для смазывания формы

Творог перетереть с яйцами, добавить сахар и тщательно перемешать. Затем добавить муку и снова перемешать, чтобы консистенция получилась однородной. Оставить на 20 минут "настояться", а затем выложить в форму, смазанную маслом. Выпекать запеканку 30-50 при 180°C.

Домашняя запеканка из творога в духовке

Творог - 1 кг

Яйцо куриное - 7 шт.

Сметана - 0,5 стакана

Сахар - по вкусу

Ваниль - по вкусу

Соль - щепотка

Изюм - 200 г

Масло сливочное размягченное - 60 г

Творог растереть с яйцом, всыпать соль, сахар, ваниль, масло, сметану и изюм. Тщательно перемешать творожную массу и выложить ее в форму, смазанную сливочным маслом. Выпекать блюдо в духовке 30-40 минут при температуре 180°C.

Творожная запеканка с манкой и вишней

Вишня - 100 г

Творог - 350 г

Крупа манная - 1 ст. л

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1 ст. л

Ванильный сахар - 1 ч. л

Соль - щепотка

В глубокую миску высыпать манку, яйца, соль и ванильный сахар. Перемешать венчиком или взбить миксером до однородной консистенции. Добавить творог и еще раз перемешать, а затем оставить на 15-20 минут для набухания манки. Духовку в это время разогреть до 180°C, а вишни вымыть.

Творожную массу выложить в форму для запекания, смазанную маслом, сверху добавить вишни. Готовить запеканку в духовке 40 минут при 180°C.

Вас также могут заинтересовать новости: