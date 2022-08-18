Что можно добавить в запеканку - рецепт / depositphotos.com

Творожная запеканка - вкусное и полезное блюдо, которое нравится в любом возрасте. Ее легко можно приготовить дома, если знать простые секреты и нюансы. УНИАН расскажет, что можно добавить в запеканку вместо манки и как сделать этот десерт невероятно вкусным.

Ранее мы говорили о том, что пекут на Яблочный Спас 2022.

Полезный лайфхак: для запеканки лучше всего брать творог максимальной жирности. Чем выше этот показатель - тем более плотной и вкусной получится блюдо.

Быстрая творожная запеканка с манкой

  • Творог - 500 г
  • Яйца - 4-5 шт.
  • Сахар - 2-3 ст. л (по вкусу)
  • Манная крупа - 5 ст. л
  • Масло сливочное - для смазывания формы

Творог перетереть с яйцами, добавить сахар и тщательно перемешать. Затем добавить муку и снова перемешать, чтобы консистенция получилась однородной. Оставить на 20 минут "настояться", а затем выложить в форму, смазанную маслом. Выпекать запеканку 30-50 при 180°C.

Домашняя запеканка из творога в духовке

  • Творог - 1 кг
  • Яйцо куриное - 7 шт.
  • Сметана - 0,5 стакана
  • Сахар - по вкусу
  • Ваниль - по вкусу
  • Соль - щепотка
  • Изюм - 200 г
  • Масло сливочное размягченное - 60 г

Творог растереть с яйцом, всыпать соль, сахар, ваниль, масло, сметану и изюм. Тщательно перемешать творожную массу и выложить ее в форму, смазанную сливочным маслом. Выпекать блюдо в духовке 30-40 минут при температуре 180°C. 

Творожная запеканка с манкой и вишней

  • Вишня - 100 г
  • Творог - 350 г
  • Крупа манная - 1 ст. л
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 1 ст. л
  • Ванильный сахар - 1 ч. л
  • Соль - щепотка

В глубокую миску высыпать манку, яйца, соль и ванильный сахар. Перемешать венчиком или взбить миксером до однородной консистенции. Добавить творог и еще раз перемешать, а затем оставить на 15-20 минут для набухания манки. Духовку в это время разогреть до 180°C, а вишни вымыть.

Творожную массу выложить в форму для запекания, смазанную маслом, сверху добавить вишни. Готовить запеканку в духовке 40 минут при 180°C.

Вас также могут заинтересовать новости: