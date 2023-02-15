Пышная творожная запеканка с манкой - как готовить / фото ua.depositphotos.com

Для поваров на кухнях в школах и детских садах творожная запеканка является настоящим спасением - иначе многих детей просто не уговорить съесть немного творога, о пользе которого и спорить нет смысла. Как готовится та самая творожная запеканка с манкой как в детском саду - читайте на УНИАН.

Ранее мы уже говорили, как приготовить еще одну сладость - чизкейк с творогом без выпечки

Пышная и воздушная творожная запеканка с манкой и изюмом

Ингредиенты:

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  • творог - 500 гр;
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • изюм - по вкусу;
  • яйца куриные - 1-2 шт.;
  • сливочное масло - 10-20 гр.
  • сахар - по вкусу;
  • манная крупа - 2,5 ст.л.

Для более нежной текстуры запеканки измельчите творог (можно воспользоваться ситом или блендером). К нему добавьте яйца, всыпьте сахар и перемешайте. По желанию можно всыпать разрыхлитель - запеканка станет пышнее.

В готовую смесь выложите крупу - пусть набухает. Тем временем подготовьте изюм. Просто замочите его в кипятке, а когда он вберет влагу - просушите и добавьте в тесто. Форму, если есть необходимость, смажьте сливочным маслом, отправляйте смесь выпекаться при 180 градусах до готовности (около 40 минут). 

Творожная запеканка с манкой - как готовить в мультиварке 

Ингредиенты:

  • манная крупа - 10 ст.л.;
  • творог - 500 гр;
  • сахар - по вкусу;
  • сметана - 250 гр;
  • разрыхлитель - 1 ч.л.;
  • яйца куриные - 4 шт.;
  • сливочное масло - для смазывания формы.

Белки отделите от желтков, поместите в морозилку. Желтки смешайте с сахаром, добавьте сметану. Подготовьте творожную смесь. К кисломолочному сыру добавьте разрыхлитель, манку. Для большей воздушности блюда творог измельчите (используйте для этого вилку, сито или блендер). Яичную смесь добавьте к творогу. Отдельно взбейте яичные белки до пышной пены. Взбитые белки стоит вводить в тесто осторожно с помощью лопатки. Готовую смесь отправляйте в чашу мультиварки, смазанную сливочным маслом. Включайте режим "Выпечка" и готовьте около 60 минут.

Творожная запеканка с тыквой и манкой - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Творожная запеканка с тыквой и манкой - простой рецепт

Ингредиенты:

  • тыква - 150 гр;
  • творог - 300 гр;
  • яйца куриные - 2 шт.;
  • манная крупа - 2 ст.л.;
  • молоко - 3 ст.л;
  • сахар - по вкусу;
  • цедра цитрусовых - по вкусу; 
  • сливочное масло - 10-20 гр.

Тыкву нужно натереть на терке. Манку залить молоком. Взбитые с сахаром яйца добавьте к кисломолочному сыру. В получившуюся смесь выложить тыкву, цедру и залитую молоком манку. Тесто вылить в форму, предварительно смазанную маслом. Ставьте выпекаться в разогретой духовке при 180 градусах. Через полчаса можно наслаждаться блюдом.

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