Это незамысловатое, но вкусное блюдо выйдет у каждого - независимо от кулинарных навыков.

Для поваров на кухнях в школах и детских садах творожная запеканка является настоящим спасением - иначе многих детей просто не уговорить съесть немного творога, о пользе которого и спорить нет смысла. Как готовится та самая творожная запеканка с манкой как в детском саду - читайте на УНИАН.

Ранее мы уже говорили, как приготовить еще одну сладость - чизкейк с творогом без выпечки.

Пышная и воздушная творожная запеканка с манкой и изюмом

Ингредиенты:

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творог - 500 гр;

разрыхлитель - 1 чайная ложка;

изюм - по вкусу;

яйца куриные - 1-2 шт.;

сливочное масло - 10-20 гр.

сахар - по вкусу;

манная крупа - 2,5 ст.л.

Для более нежной текстуры запеканки измельчите творог (можно воспользоваться ситом или блендером). К нему добавьте яйца, всыпьте сахар и перемешайте. По желанию можно всыпать разрыхлитель - запеканка станет пышнее.

В готовую смесь выложите крупу - пусть набухает. Тем временем подготовьте изюм. Просто замочите его в кипятке, а когда он вберет влагу - просушите и добавьте в тесто. Форму, если есть необходимость, смажьте сливочным маслом, отправляйте смесь выпекаться при 180 градусах до готовности (около 40 минут).

Творожная запеканка с манкой - как готовить в мультиварке

Ингредиенты:

манная крупа - 10 ст.л.;

творог - 500 гр;

сахар - по вкусу;

сметана - 250 гр;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

яйца куриные - 4 шт.;

сливочное масло - для смазывания формы.

Белки отделите от желтков, поместите в морозилку. Желтки смешайте с сахаром, добавьте сметану. Подготовьте творожную смесь. К кисломолочному сыру добавьте разрыхлитель, манку. Для большей воздушности блюда творог измельчите (используйте для этого вилку, сито или блендер). Яичную смесь добавьте к творогу. Отдельно взбейте яичные белки до пышной пены. Взбитые белки стоит вводить в тесто осторожно с помощью лопатки. Готовую смесь отправляйте в чашу мультиварки, смазанную сливочным маслом. Включайте режим "Выпечка" и готовьте около 60 минут.

Творожная запеканка с тыквой и манкой - простой рецепт

Ингредиенты:

тыква - 150 гр;

творог - 300 гр;

яйца куриные - 2 шт.;

манная крупа - 2 ст.л.;

молоко - 3 ст.л;

сахар - по вкусу;

цедра цитрусовых - по вкусу;

сливочное масло - 10-20 гр.

Тыкву нужно натереть на терке. Манку залить молоком. Взбитые с сахаром яйца добавьте к кисломолочному сыру. В получившуюся смесь выложить тыкву, цедру и залитую молоком манку. Тесто вылить в форму, предварительно смазанную маслом. Ставьте выпекаться в разогретой духовке при 180 градусах. Через полчаса можно наслаждаться блюдом.

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