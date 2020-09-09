Ароматный пирог с золотистой корочкой будет хорошим дополнением к чаю или кофе.

Итальянский деревенский яблочный пирог – нежная, ароматная и невероятно вкусная домашняя выпечка, которая хорошо сочетается как с вечерним чаем, так и с утренним кофе.

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Интересной особенностью данного пирога является то, что выложенные сверху кусочки яблок слегка поливают растопленным маслом и посыпают сахаром, благодаря чему во время выпекания получается аппетитная корочка.

Яблоки для итальянского деревенского пирога можно брать любые, однако лучше всего все же будет, если они будут с кислинкой.

Итальянский деревенский яблочный пирог

Мука - 240 г

Яичные желтки (крупные) - 3 шт.

Сахар - 150 г + 3 ст. л.

Молоко - 185 мл

Сливочное масло - 75 г

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Соль - ¼ ч. л.

Яблоки (среднего размера) - 6 шт.

Яичные желтки соединить с сахаром. Взбивать их с помощью венчика или миксера до тех пор, чтобы масса посветлела и сахар начал растворяться.

Масло растопить. Чуть более половины влить во взбитую яичную массу, а остальное отложить.

Влить в тесто молоко (оно должно быть немного теплым или комнатной температуры). Перемешать или еще немного взбить до однородности.

Просеять муку с разрыхлителем в тесто, ложкой перемешать, полученное тесто должно быть средней густоты.

Смазать застеленную пергаментом форму небольшим количеством растопленного масла, выложить тесто и разровнять его лопаткой.

Яблоки помыть, разрезать на четвертинки, очистить от сердцевины и кожуры. Нарезать кусочки на еще меньшие дольки.

Поверх теста выложить вертикально близко друг к другу яблочные дольки, слегка утапливая в нем.

С ложки полить пирог растопленным маслом, а затем посыпать тремя ложками сахара.

Отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку и выпекать на среднем уровне, чтобы верх пирога приобрел золотистый оттенок, а яблоки стали мягкими. На это уйдет примерно 45 минут, однако время выпекания зависит от особенностей духовки. Проверить готовность можно с помощью зубочистки: если, проткнув пирог, она будет оставаться без налипшего теста – выпечка готова.

Слегка остудить готовый пирог в форме, переложить его на блюдо и можно нарезать итальянский яблочный пирог на порции.

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Автор: Алина Вишневская