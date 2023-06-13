Для приготовления подойдет любой джем - малиновый, смородиновый, клубничный, яблочный.

Даже если гости нагрянули неожиданно, - или просто мало времени, а хочется побаловать себя собственноручно приготовленой выпечкой, - на помощь придет очень простой рецепт, с которым справится любой начинающий кулинар. Для создания этого пирога отлично подойдет ягодный джем или густое повидло. Если вы используете варенье с целыми ягодами, понадобится миксер.

Заливной пирог на скорую руку - пышный и сладкий

Потребуются такие продукты:

Молоко - 150 мл.

Варенье - 250 г.

Мука - 500 г.

Растительное масло - 100 мл.

Сода - 1 чайная ложка.

Уксус - 1 столовая ложка.

Выберите любое варенье: малиновое, смородиновое, яблочное, грушевое, клубничное и т. д. Смешайте молоко с вареньем и добавьте растительное масло. Хорошо взбейте смесь до получения однородной консистенции. Постепенно добавляйте просеянную муку в смесь, продолжая взбивать. Тесто должно быть жидким, похожим на густую сметану.

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Погасите кухонную соду винным или другим уксусом и добавьте в жидкое тесто. Хорошо перемешайте. Для выпечки пирога вам понадобится небольшая форма. Выстелите ее пергаментной бумагой и смажьте маслом перед использованием. Вылейте жидкое тесто для пирога в форму.

Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите форму с пирогом внутрь. Пеките примерно полчаса. Время может немного варьироваться в зависимости от вашей духовки, материала формы и объема выпекаемого изделия.

Проверьте готовность с помощью деревянной зубочистки - воткните ее в середину пирога, если она выходит чистой без сырого теста, значит выпечка готова.

Осторожно извлеките пирог из формы, переложите на решетку, накройте кухонным полотенцем и остудите до комнатной температуры. Затем переложите на красивую тарелку.

Подавайте пирог к чаю на скорую руку с вареньем, посыпав его сахарной пудрой. Также можно полить фруктовым сиропом или вареньем и украсить ягодами и веточками мяты.

Теперь у вас есть рецепт ароматного, пышного и легкого в приготовлении пирога с вареньем. Приятного аппетита!

Советы: просейте муку перед использованием, чтобы она была насыщена кислородом и выпечка получилась пышной; добавьте смесь лимонной и апельсиновой цедры в варенье для более насыщенного аромата; чтобы легко извлечь готовый пирог из формы, поместите ее на мокрое полотенце на 10 минут перед извлечением.

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