Сгущенку легко можно купить в магазине, но зачем тратить деньги и рисковать качеством, если такое же сладкое угощение получится сделать и дома.

Карамельная и невероятно вкусная сгущенка - это лакомство помнят многие еще с детства. Но даже при сегодняшнем многообразии сладостей сгущенное молоко все равно пользуется популярностью.

Так легко - открыть баночку сгущенки и добавить в кофе, или использовать вместо крема для торта. Правда, магазинное сгущенное молоко может быть низкого качества, а то и вовсе вредным.

Ранее УНИАН писал, как приготовить простой вафельный торт.

Видео дня

Домашняя сгущенка – рецепт "проще простого"

Домашнее сгущенное молоко получается всегда очень ароматным, тягучим и густым.

Для идеальной домашней сгущенки вам понадобятся:

1 литр молока;

300 грамм сахара;

1 чайная ложка соды;

щепотка ванильного сахара.

Как сварить сгущенку в домашних условиях:

Хорошо нагрейте молоко, но не давайте ему закипать.

Смешайте подогретое молоко с сахаром, содой и ванилью.

Ставим кастрюлю на огонь и варим смесь на медленном огне до появления карамельного оттенка. При этом молоко нужно постоянно помешивать.

С одного литра молока получается примерно 400 грамм сгущенки.

Вареная сгущенка – рецепт для ленивых сладкоежек

Обычную сгущенку от "варенки" отличает лишь время приготовления – чем дольше варится сгущенное молоко, тем сильнее оно карамелизуется. В результате получается густая паста насыщенного карамельного цвета.

Готовим классическую сгущенку, как в предыдущем рецепте, но на первом этапе варим смесь на среднем огне 20 минут, постоянно помешивая, а после убавляем огонь и варим, пока молоко не станет карамельного цвета и густым.

Когда сгущенка приобрела необходимую консистенцию, то выключаем огонь, но продолжаем помешивать еще примерно пять минут. Это поможет избавиться от пены и сделать наше лакомство более плотным.

Сначала остужаем "варенку" до комнатной температуры, после чего ее можно ставить в холодильник.

Сгущенка в мультиварке – самый быстрый рецепт

Эта технология приготовления подойдет сладкоежкам, которые не любят стоять у плиты.

Что нужно для сгущенки:

400 грамм молока;

500 грамм сахарной пудры;

40 грамм сливочного масла.

Как приготовить сгущенку в мультиварке – инструкция:

Наливаем в чашу для мультиварки молоко.

Всыпаем в молоко сахарную пудру и тщательно размешиваем.

Размягченное сливочное масло также добавляем в молоко.

Смесь ставим вариться на 10 минут в режиме "Суп". При этом, молоко необходимо постоянно помешивать.

После завершения программы необходимо выбрать режим "Тушение" и готовить смесь еще 20 минут.

Уже готовое сгущенное молоко нужно поместить в стеклянную емкость и поставить в холодильник на восемь часов.

Вас также могут заинтересовать новости: