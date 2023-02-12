Карамельная и невероятно вкусная сгущенка - это лакомство помнят многие еще с детства. Но даже при сегодняшнем многообразии сладостей сгущенное молоко все равно пользуется популярностью.
Так легко - открыть баночку сгущенки и добавить в кофе, или использовать вместо крема для торта. Правда, магазинное сгущенное молоко может быть низкого качества, а то и вовсе вредным.
- Домашняя сгущенка – рецепт "проще простого"
- Вареная сгущенка – рецепт для ленивых сладкоежек
- Сгущенка в мультиварке – самый быстрый рецепт
Ранее УНИАН писал, как приготовить простой вафельный торт.
Домашняя сгущенка – рецепт "проще простого"
Домашнее сгущенное молоко получается всегда очень ароматным, тягучим и густым.
Для идеальной домашней сгущенки вам понадобятся:
- 1 литр молока;
- 300 грамм сахара;
- 1 чайная ложка соды;
- щепотка ванильного сахара.
Как сварить сгущенку в домашних условиях:
- Хорошо нагрейте молоко, но не давайте ему закипать.
- Смешайте подогретое молоко с сахаром, содой и ванилью.
- Ставим кастрюлю на огонь и варим смесь на медленном огне до появления карамельного оттенка. При этом молоко нужно постоянно помешивать.
С одного литра молока получается примерно 400 грамм сгущенки.
Вареная сгущенка – рецепт для ленивых сладкоежек
Обычную сгущенку от "варенки" отличает лишь время приготовления – чем дольше варится сгущенное молоко, тем сильнее оно карамелизуется. В результате получается густая паста насыщенного карамельного цвета.
Готовим классическую сгущенку, как в предыдущем рецепте, но на первом этапе варим смесь на среднем огне 20 минут, постоянно помешивая, а после убавляем огонь и варим, пока молоко не станет карамельного цвета и густым.
Когда сгущенка приобрела необходимую консистенцию, то выключаем огонь, но продолжаем помешивать еще примерно пять минут. Это поможет избавиться от пены и сделать наше лакомство более плотным.
Сначала остужаем "варенку" до комнатной температуры, после чего ее можно ставить в холодильник.
Сгущенка в мультиварке – самый быстрый рецепт
Эта технология приготовления подойдет сладкоежкам, которые не любят стоять у плиты.
Что нужно для сгущенки:
- 400 грамм молока;
- 500 грамм сахарной пудры;
- 40 грамм сливочного масла.
Как приготовить сгущенку в мультиварке – инструкция:
- Наливаем в чашу для мультиварки молоко.
- Всыпаем в молоко сахарную пудру и тщательно размешиваем.
- Размягченное сливочное масло также добавляем в молоко.
- Смесь ставим вариться на 10 минут в режиме "Суп". При этом, молоко необходимо постоянно помешивать.
- После завершения программы необходимо выбрать режим "Тушение" и готовить смесь еще 20 минут.
Уже готовое сгущенное молоко нужно поместить в стеклянную емкость и поставить в холодильник на восемь часов.