Такой пирог можно готовить практически с любой рыбой.

Немного времени и минимум продуктов - и у вас на столе пирог с рыбой. Сытный и очень вкусный. Рыбу для него можно брать любую - красную или белую - главное, чтобы в ней не было мелких костей. И если рыбный пирог в духовке приготовить с вечера, то на утро, в холодном виде, он будет еще вкуснее.

Рыбный пирог - рецепт

Чтобы собрать этот пирог, понадобится максимум 30 минут, остальное дело - за духовкой.

Ингредиенты:

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рыба - 300 г;

твердый сыр - 100-120 г;

молоко - 150 мл;

дрожжи - 15 г;

сахар - 1 ч. л.;

яйца - 3 шт.;

масло сливочное - 45 г;

мука - 300 г;

соль - по вкусу;

щавель (крапива, шпинат) - 100 г.

Как приготовить рыбный пирог в духовке

Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте сахар и оставьте на 15 минут. Натрите на мелкой терке сыр, порубите щавель. Удалите кости из рыбы и нарежьте ее небольшими кусочками.

Рыбу нужно брать без мелких костей - например, хек, скумбрию, судак, палтус, форель, лосось.

Вбейте в молоко с дрожжами яйца, добавьте растопленное сливочное масло, муку, соль и перемешайте до однородности. Добавьте тертый сыр, рыбу, щавель.

Щавель можно заменить крапивой или шпинатом, в том числе и замороженным.

Все перемешайте и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 30-40 минут.

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