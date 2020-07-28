Вкуснейшее печенье с творогом: рецепты ароматной домашней выпечки

Лакомиться домашним творожным печеньем любят и взрослые, и дети.

Печенье с творогом – вкусная и сытная выпечка. Ее основу составляет творог.

Свежеиспеченное ароматное домашнее печенье с творогом любят и взрослые, и дети. А для детей такая выпечка еще и очень полезна.

Творожные улитки

Мука - 1 ст.

Творог - 360 г

Желток яичный (крупный) - 4 шт.

Сода - 3/4 ч. л.

Сахар - 3-4 ст. л.

Четвертую часть творога отложить в сторону. Остальной творог положить в миску, добавить желтки и 1-2 столовые ложки сахара.

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Растереть творог с желтками до однородной массы. Добавить соду (не гасить). Перемешать и дать постоять 3-5 минут.

К творожной массе добавить муку. Подсыпать понемногу, мешая ложкой. Когда мешать будет трудно, замесить тесто руками. Муки может понадобиться больше, в зависимости от творога.

Готовое тесто скатать в шар и убрать в холодильник на 1,5 часа.

Достать охлажденное тесто, посыпать мукой поверхность и раскатать его в пласт толщиной 3-5 мм. Половину теста смазать отложенным ранее творогом. Если творог не очень мягкий, можно добавить к нему ложку сметаны или молока и растереть в отдельной чашке, после чего нанести на тесто. Сверху на творог посыпать оставшийся сахар.

Накрыть творожную половину теста пустой частью. Скатать в рулет.

Включить духовку на 170-180°С.

Отрезать от рулета кусочки толщиной в 1 см и выкладывать на противень, застеленный бумагой для выпечки или фольгой. Сверху можно еще немного присыпать сахаром. Выпекать в горячей духовке 20-25 минут.

Печенье с творожной начинкой

Мука - 4 ст.

Яйцо - 2 шт.

Крахмал картофельный - 0,5 ст.

Масло сливочное - 200 г

Сливки или молоко - 4 ст.л.

Соль - щепотка

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Сахар - 2/3 ст.

Для начинки

Творог - 200 г

Сахар - 2 ст.л.

Изюм - 4 ст.л.

Яйцо - 1 шт.

Мука - 1 ст.л.

Ванилин - 0,5 ч.л.

Изюм перебрать и промыть. Если он очень сухой, то можно залить кипятком и выдержать минут 7, а затем обсушить на полотенце.

Масло взбить с сахаром и солью, добавить яйца и сливки, взбить. Всыпать муку с крахмалом и разрыхлителем, завести мягкое тесто. Месить его не нужно, быстро собрать в комок и убрать в холод на 30 минут.

Приготовление начинки. Творог смешать с сахаром и яйцом, добавить немного ванилина и крахмала или муки. Добавить просушенный изюм и перемешать.

Тесто раскатать и с помощью формочки вырезать кружочки. Положить в них начинку заклеить края подобно вареникам.

Выложить печенье на противень и отправить в духовку выпекать при температуре 190°С в течение 25 минут. Готовую выпечку остудить и подавать.

Творожные трубочки с мармеладом

Мука пшеничная - 200 г

Творог нежирный - 200 г

Масло сливочное - 200 г

Сахар - 125 г

Яйца - 4 шт.

Сода - 1/4 ч.л.

Мармелад - 200 г

Прежде всего нужно просеять муку. Всыпать в миску к муке сахар и соду. Затем добавить творог, размять его ложкой.

Масло нарезать небольшими кубиками и добавить к остальным ингредиентам в миске, перемешать.

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В отдельной посуде взбить яйца и добавить их в миску к основной массе. Вымесить тесто и отставить его в холод на 15 минут.

Достать тесто из холодильника и раскатать его толщиной 4 мм. Разрезать на прямоугольники, ближе к краю положить предварительно порезанный ломтиками мармелад и скрутить трубочкой.

Отправить рогалики в разогретую до 180°С духовку на 20 минут. Корочка выпечки должна быть румяной.

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