Очень простое в приготовлении и вкусное печенье ненадолго вернет вас в детство.

Симпатичное и вкусное домашнее печенье из мясорубки мигом вернет вас в детство. Наверняка многие помнят такое лакомство, которое продавалось в каждом магазине. Готовится оно из простого в работе песочного теста, а никакие формочки не понадобятся.

Мы подробно рассказали, как приготовить печенье из детства через мясорубку и какие ингредиенты вам понадобятся.

Песочное печенье из мясорубки - рецепт классики

Ингредиенты:

Видео дня

мука - 350 г;

яйца - 1 шт.;

сахар - 100 г;

сливочное масло - 100 г;

разрыхлитель для теста - щепотка;

ванильный сахар - 5 г.

Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось. Взбейте яйцо с обычным и ванильным сахаром. В яичную массу вмешайте мягкое масло. Затем всыпьте просеянную через сито муку и разрыхлитель. Замешивайте тесто руками, пока оно не станет однородным.

Разогрейте духовку до 200°. Застелите противень пергаментом. Песочное тесто пропустите через мясорубку и обрезайте ножом. Затем выложите на пергамент в желаемой форме. Выпекайте печенье из мясорубки 20 минут, дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.

По желанию в советское печенье из мясорубки можно добавить орехи, какао или любимые специи.

Печенье через мясорубку на сметане и маргарине

Ингредиенты:

маргарин или масло - 200 г;

мука - 450 г;

сметана - 180 г;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 150 г;

сода - щепотка;

соль - щепотка;

ванилин - щепотка.

Маргарин нарежьте кубиками, смешайте с сахаром и яйцом. Затем вмешайте сметану. Добавьте в массу просеянную муку, соду, соль и ванилин. Замешивайте однородное тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Раскатайте в колбаски и опустите в мясорубку. Отрезайте полоски теста нужного размера ножницами.

Включите духовку разогреться до 180°, а на противень застелите пергамент. Выложите пропущенное печенье через мясорубку на маргарине. Выпекайте изделия 15-20 минут - они должны затвердеть, но не темнеть.

Вас также могут заинтересовать новости: