Этот поистине волшебный десерт готовится просто и быстро.

Песочная основа, нежная творожная начинка и воздушная меренга - торт "Слезы ангела" своим необычным названием обязан капелькам, которые появляются на его поверхности после приготовления. Интересно, откуда они берутся?

Творожный торт "Слезы ангела" - рецепт

Ингредиенты (на форму 20 см)

Песочное тесто:

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мука - 110 г;

сливочное масло (82%, холодное) - 70 г;

желток - 1 шт.;

сахар - 40 г;

соль - щепотка.

Творожный слой:

творог - 400 г;

желтки – 2 шт.;

сахар - 60-100 г;

ванильный сахар - 10 г;

сметана 20% - 100 г;

манка - 1 ст. л.

Меренга (белковый крем):

белки - 3 шт.;

сахар - 2 ст. л.;

ванильный сахар - 1 ч. л.;

соль - щепотка.

Как приготовить творожный торт "Слезы ангела"

Для песочного теста смешайте муку, соль. Натрите масло в сухие ингредиенты, обмакивая его в муку. Смешайте сахар с желтком и добавьте к маслу с мукой, замесите тесто. Раскатайте его между двумя листами пергаментами в круг и уберите в холодильник на 10 минут. Достаньте тесто из холодильника, снимите пергамент и выложите в форму, формируя бортики. Поставьте в морозилку на 10 минут.

Для творожной начинки перетрите блендером творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Добавьте манку и желтки и перемешайте до однородной массы. Вылейте начинку на основу и поставьте выпекаться в разогретую до 180°С на 30-35 минут.

Для меренги взбейте белки с солью и сахаром до устойчивых пиков. Выложите на творожный слой, формируя ложкой любой рельеф, и выпекайте еще 10 минут при 160°С. Достаньте форму с тортом и накройте сверху большой миской или кастрюлей, оставьте до полного остывания. Снимите миску или кастрюлю - на торте появятся волшебные капельки. Аккуратно снимите форму с торта.

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