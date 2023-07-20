Песочная основа, нежная творожная начинка и воздушная меренга - торт "Слезы ангела" своим необычным названием обязан капелькам, которые появляются на его поверхности после приготовления. Интересно, откуда они берутся?
Творожный торт "Слезы ангела" - рецепт
Ингредиенты (на форму 20 см)
Песочное тесто:
- мука - 110 г;
- сливочное масло (82%, холодное) - 70 г;
- желток - 1 шт.;
- сахар - 40 г;
- соль - щепотка.
Творожный слой:
- творог - 400 г;
- желтки – 2 шт.;
- сахар - 60-100 г;
- ванильный сахар - 10 г;
- сметана 20% - 100 г;
- манка - 1 ст. л.
Меренга (белковый крем):
- белки - 3 шт.;
- сахар - 2 ст. л.;
- ванильный сахар - 1 ч. л.;
- соль - щепотка.
Как приготовить творожный торт "Слезы ангела"
Для песочного теста смешайте муку, соль. Натрите масло в сухие ингредиенты, обмакивая его в муку. Смешайте сахар с желтком и добавьте к маслу с мукой, замесите тесто. Раскатайте его между двумя листами пергаментами в круг и уберите в холодильник на 10 минут. Достаньте тесто из холодильника, снимите пергамент и выложите в форму, формируя бортики. Поставьте в морозилку на 10 минут.
Для творожной начинки перетрите блендером творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Добавьте манку и желтки и перемешайте до однородной массы. Вылейте начинку на основу и поставьте выпекаться в разогретую до 180°С на 30-35 минут.
Для меренги взбейте белки с солью и сахаром до устойчивых пиков. Выложите на творожный слой, формируя ложкой любой рельеф, и выпекайте еще 10 минут при 160°С. Достаньте форму с тортом и накройте сверху большой миской или кастрюлей, оставьте до полного остывания. Снимите миску или кастрюлю - на торте появятся волшебные капельки. Аккуратно снимите форму с торта.