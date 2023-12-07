Это простое печенье можно приготовить из минимума продуктов.

Ореховое печенье на белках - это элементарный вариант, как побаловать себя сладеньким, при этом не потратив кучу денег и времени. Данный рецепт подходит хозяйкам, которые хотят воздушного лакомства без "возни" на кухне.

Воздушное ореховое печенье - рецепт на белках

Ингредиенты:

70 гр белка (от 2-х крупных яиц);

180-200 гр сахара;

210 гр орехов.

Для того чтобы печенье получилось именно таким, как в рецепте, важно соблюсти правила - почистить орехи, достать заранее яйца, чтобы белки были комнатной температуры, и не заменять сахар сахарной пудрой.

Когда все это будет сделано, измельчите орехи в мелкую крошку. Если используете миндаль, то предварительно его нужно залить кипятком, оставить отмокать, а потом почистить и просушить в духовке при 50 градусах, и только потом измельчать.

Взбейте белки до появления легкой пены на третьей скорости блендера, а потом на пятой до пышности. Не прекращая взбивать, добавляйте сахар мелкими порциями, добиваясь острых пиков белков. Высыпьте в эту же емкость орехи, аккуратно перемешайте.

Нанесите по периметру противня 4 капли белковой массы, на нее приклейте пергамент, смазанный маслом. Переместите белково-ореховую массу в кондитерский мешок и выдавите печенье на противень. Расстояние между печеньем должно быть минимум 2-3 см. Выпекайте 20-25 минут при 180 градусах.

Подробно о том, как приготовить такое печенье ореховое, можно посмотреть в видео.

Вас также могут заинтересовать новости: