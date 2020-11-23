Простые рецепты нежного и воздушного десерта с манкой.

В детстве родители часто готовили нам манную кашу. Однако не все дети её любят, поэтому из этой крупы готовили вкусный и воздушный десерт - манный пудинг. Это нежное лакомство очень полюбилось многим детям. Оно часто встречалось в меню украинских детских садиков и школ. Готовить манный пудинг можно в духовке или без выпечки, с разными фруктами и сладким вареньем.

Манный пудинг как детском саду

Молоко - 500 мл.

Манка - 120 г.

Сахар - 40 г.

Сливочное масло - 20 г.

Яйца - 1 шт.

Кукурузный крахмал - 1 ст. л.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Соль - щепотка.

Желтки для смазывания - 2 шт.

Молоко довести до кипения на среднем огне. Всыпать сахар, ванильный сахар и соль, мешать до растворения. Постоянно помешивая всыпать манку, варить 3 минуты и снять с огня. Кашу слегка остудить, добавить сливочное масло, яйцо и крахмал. Взбить массу миксером до пышности и однородности.

Форму для запекания смазать маслом и присыпать манкой. Выложить массу в форму, сверху смазать пудинг взбитыми вилкой желтками. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 40 минут. Готовый пудинг поставить в холодильник на 5 часов.

Манный пудинг с фруктами

Фруктовый сироп - 2 ст. л.

Яблоки - 2 шт.

Киви - 1 шт.

Соль - щепотка.

Сахар ванильный - 1 ч.л.

Сахар - 4 ч. л.

Молоко - 150 мл.

Манная крупа - 5 ч. л.

Яйца куриные - 1 шт.

Сливочное масло - 3 ст. л.

Сухари панировочные - 4 ч. л.

Молоко довести до кипения на огне, добавить манку, сахар и ванильный сахар. Сварить густую манную кашу, снять с огня и остудить, добавить один желток и растереть. Белок взбить с солью блендером до стойкой пены, перемешать с кашей.

Яблоки и киви очистить, нарезать средними кусочками. Протушить фрукты пару минут в сковородке с сиропом или медом. Силиконовые формы для запекания смазать маслом, посыпать панировочными сухарями. Форму на треть заполнить кашей, затем положить слой фруктов и сверху снова заполнить манной кашей. Полить пудинг ложкой растопленного сливочного масла, присыпать сухарями. Запекать в духовке 30 минут при 180°С или готовить на пару.

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Автор: Екатерина Пулатова