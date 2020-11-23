В детстве родители часто готовили нам манную кашу. Однако не все дети её любят, поэтому из этой крупы готовили вкусный и воздушный десерт - манный пудинг. Это нежное лакомство очень полюбилось многим детям. Оно часто встречалось в меню украинских детских садиков и школ. Готовить манный пудинг можно в духовке или без выпечки, с разными фруктами и сладким вареньем.
Манный пудинг как детском саду
- Молоко - 500 мл.
- Манка - 120 г.
- Сахар - 40 г.
- Сливочное масло - 20 г.
- Яйца - 1 шт.
- Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
- Ванильный сахар - 1 ч.л.
- Соль - щепотка.
- Желтки для смазывания - 2 шт.
Молоко довести до кипения на среднем огне. Всыпать сахар, ванильный сахар и соль, мешать до растворения. Постоянно помешивая всыпать манку, варить 3 минуты и снять с огня. Кашу слегка остудить, добавить сливочное масло, яйцо и крахмал. Взбить массу миксером до пышности и однородности.
Форму для запекания смазать маслом и присыпать манкой. Выложить массу в форму, сверху смазать пудинг взбитыми вилкой желтками. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 40 минут. Готовый пудинг поставить в холодильник на 5 часов.
Манный пудинг с фруктами
- Фруктовый сироп - 2 ст. л.
- Яблоки - 2 шт.
- Киви - 1 шт.
- Соль - щепотка.
- Сахар ванильный - 1 ч.л.
- Сахар - 4 ч. л.
- Молоко - 150 мл.
- Манная крупа - 5 ч. л.
- Яйца куриные - 1 шт.
- Сливочное масло - 3 ст. л.
- Сухари панировочные - 4 ч. л.
Молоко довести до кипения на огне, добавить манку, сахар и ванильный сахар. Сварить густую манную кашу, снять с огня и остудить, добавить один желток и растереть. Белок взбить с солью блендером до стойкой пены, перемешать с кашей.
Яблоки и киви очистить, нарезать средними кусочками. Протушить фрукты пару минут в сковородке с сиропом или медом. Силиконовые формы для запекания смазать маслом, посыпать панировочными сухарями. Форму на треть заполнить кашей, затем положить слой фруктов и сверху снова заполнить манной кашей. Полить пудинг ложкой растопленного сливочного масла, присыпать сухарями. Запекать в духовке 30 минут при 180°С или готовить на пару.
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