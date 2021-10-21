Рецепт краффина - это аппетитное сочетание слоеного теста и кекса.

Краффин – это очень популярная в мире выпечка, которая представляет собой нечто среднее между кексом и слоеным тестом для круассанов. Такой симпатичный десерт обычно готовят к Пасхе, но можно порадовать себя им и без повода.

Традиционной начинкой для краффина считаются сухофрукты, орехи и цукаты. А если добавить внутрь творог, вишню, мак или джем – будет ещё вкуснее.

Краффин – классический рецепт

Молоко – 220 г.

Мука – 700 г.

Яйца – 2 шт.

Яичные желтки – 4 шт.

Сахар – 80 г.

Ванильный сахар – 15 г.

Сливочное масло – 80 г.

Свежие дрожжи – 40 г.

Соль – 1 ч.л.

Изюм – 100 г.

Смесь цукатов – 50 г.

Коньяк – 50 мл.

Изюм залить кипятком и оставить настаиваться. Масло растопить в микроволновке. В теплое молоко вмешать дрожжи и сахар. Оставить на 15 минут. Муку просеять, вбить яйца и желтки, перемешать миксером. Вылить в муку дрожжи со взбитыми яйцами и растопленное масло. Замесить тесто, пока оно не станет менее липким. Выложить в кастрюлю и оставить тесто на час.

Подготовить бумажные или силиконовые формы. Тесто скатать в колбаску и разрезать на 3 части. Каждую часть теста тонко раскатать, смазать сливочным маслом и выложить на тесто изюм с цукатами. По желанию добавить фрукты, орехи или творог. Завернуть пласт в рулет. Повторить с двумя другими пластами.

Каждый рулет разрезать пополам не до конца и завернуть каждый из концов. Краффин должен напоминать кекс по форме. Переложить краффин в смазанную маслом форму для запекания.

Убрать тесто на 1 час и накрыть полотенцем для поднятия. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать краффин 10 минут. Затем уменьшить температуру до 180 и выпекать 30 минут. Готовые краффины посыпать сахарной пудрой.

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Автор: Екатерина Пулатова