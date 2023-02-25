Цыбульники - это традиционное украинское блюдо, похожее на луковые оладьи.

Румяные луковые оладьи цыбульники - одно из вкуснейших блюд украинской кухни. Готовят их по всей Украине, но во Львове они стали гастрономической изюминкой города. Лук в цыбульниках становится мягким и совсем не горьким. После дегустации блюда многие даже не поймут, из чего оно сделано. Цыбульники принято подавать к борщу вместо хлеба, или просто есть со сметаной.

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Классические цыбульники

Ингредиенты:

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лук - 500 г;

мука - 100 г;

яйца - 2 шт.;

разрыхлитель для теста - 1 ч.л.;

соль - 1 ч.л.;

перец, специи по вкусу;

подсолнечное масло - 3 ст.л.

Чтобы лук не жег глаза, замочите половинки луковиц в холодной воде на 10 минут. Лук мелко нарезать, выложить в миску, посолить и поперчить. Перемешайте лук, чтобы он пустил сок. Оставьте мариноваться на 15 минут.

Разбейте три яйца и взбейте вилкой. Соедините лук со взбитыми яйцами. Муку смешать с разрыхлителем и просеять несколько раз. Перемешать мучную смесь с луковой. Тесто будет довольно жидким.

Хорошо разогреть сковороду с маслом. Выложить на горячую сковороду цыбульники ложкой. Обжаривать с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне. Если лук внутри сырой - накрывайте цыбульники крышкой на время жарки.

Цыбульники на дрожжах

Ингредиенты:

лук - 4 шт;

яйца - 2 шт.;

мука - 200 г;

сахар - 0,5 ч.л.;

вода - 100 мл;

дрожжи сухие - 7 г;

соль, приправа по вкусу;

масло для жарки.

Дрожжи растворить в воде с щепоткой сахара. Оставить примерно на 10 минут, чтобы произошла реакция. К дрожжам добавить яйца, соль, приправу. Всыпать просеянную муку. Лук мелко нарезать и вмешать в тесто. Тесто оставить на 30 минут в теплом месте. Поджарить цыбульники на разогретой сковороде с маслом по 3-4 минуты с каждой стороны.

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