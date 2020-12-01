Перед судом предстанут трое подозреваемых, которые предлагали руководству САП и НАБУ деньги в обмен на закрытие дела против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры принято решение о завершении досудебного расследования по делу о попытке подкупа руководства САП и НАБУ для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Что случилось?

В июне текущего года «на горячем» были изобличены три человека, которые предоставили 5 млн долларов неправомерной выгоды для последующей передачи этих средств руководителю САП. За эти средства он должен был закрыть уголовное производство по подозрению бывшего министра экологии (Николая Злочевского - УНИАН) в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО «Реал Банк» (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств.

В июле текущего года был уведомлен о подозрении сам экс-министр. Но, поскольку местонахождение экс-чиновника не было установлено, о подозрении его уведомили по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационной организации по последнему известному месту жительства и по телефону.

Какая ответственность предусмотрена

Действия лиц, которые пытались подкупить руководителей САП и НАБУ, квалифицированы следующим образом: первому заместителю начальника ГУ ГПС в Киеве Николаю Ильяшенко - по ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины; одному из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов Андрею Кичи - по ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины; бывшему руководителю одного из департаментов ГФС Украины Елене Мазуровой, которая является доверенным лицом бывшего министра экологии - по ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

На сегодня досудебное расследование завершено. Материалы дела открыты подозреваемым и их защитникам.

12 июня были задержаны вышеупомянутые лица, которые пытались передать 5 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии Николая Злочевского, которое осенью 2019 года Генпрокуратура передала в НАБУ.

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Автор: Дмитрий Хилюк