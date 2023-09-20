Теперь вертолет будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.

Арестованный вертолет бывшего народного депутата и акционера банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго передали украинским военным. Теперь он будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства ГБР в марте этого года. "Сейчас по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета", - пояснили в ГБР.

Вертолет принадлежал одному из юридических лиц, подконтрольному Жеваго. Олигарх использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.

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Дело Жеваго

Правоохранители сообщили Жеваго о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса ("легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем") , также подозрения сообщены и ряду топ-менеджеров банка.

Также Жеваго засветился в коррупционном скандале с председателем Верховного суда Всеволодом Князевым, которого вместе с адвокатом Олегом Горецким задержали, когда последний передавал Князеву взятку от Жеваго.

Тогда правоохранители сообщили, что речь идет о $2,7 млн (из них $1,8 млн назначались судьям, $1,1 млн – адвокату за посредничество). За эти деньги Верховный суд должен был принять решение, выгодное Жеваго.

Дело касается акций горно-обогатительного комбината, который Жеваго приобрел у четырех компаний в 2002 году. Впоследствии компании хотели вернуть свои акции и подали в суд - в 2022 году Апелляционный суд удовлетворил их требования и признал договор недействительным. Финальное решение по делу должен был вынести Верховный суд.

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