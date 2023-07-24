Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда. В понедельник, 24 июля, по месту работы председателя ГСА Украины проводятся обыски, сообщают пресс-службы НАБУ и САП.
"По данным следствия, действующий председатель ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. долл. США, из которых 5 тыс. долл. США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. долларов США — оставлены себе за посреднические услуги. В дальнейшем председатель ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного суда, в том числе и из-за привлечения к этому его бывшего председателя", – говорится в сообщении НАБУ.
После разоблачения во взяточничестве бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, по версии следствия, Сальников продолжал убеждать, что оговоренное решение будет принято.
"По этому поводу он якобы планировал пообщаться с председателем одного из кассационных судов. В то же время намерения общаться он не имел и средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собирался", – утверждают в САП.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, в частности обыски по месту работы председателя ГСА Украины. Предварительная квалификация действий председателя ГСА-ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды).
Дело Всеволода Князева-главное
В мае председателя Верховного суда Всеволода Князева был задержан вместе с адвокатом Олегом Горецким по коррупционному делу.
По версии следствия, за взятку в размере 2,7 миллиона долларов (из них 1,8 миллиона предназначались для судей, 1,1 миллиона – адвокату за посредничество) Верховный суд должен был принять решение по делу, которое было бы выгодным для владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. В 2002 году бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний, но впоследствии эти компании пытались вернуть акции себе. В 2022 году апелляционный суд удовлетворил их требования и признал договор недействительным, и точку в деле должен был поставить Верховный суд.
Всеволод Князев был снят с должности и взят под стражу с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Адвоката Горецкого арестовали с альтернативой залога в 80 млн грн.
Вместо подозреваемого в коррупционном преступлении Всеволода Князева председателем Верховного суда был избран глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислава Кравченко.