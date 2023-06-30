Уже 4 июля дело будет рассматривать апелляционная инстанция - Северный апелляционный хозяйственный суд.

Компании Константина Жеваго намерены получить контроль над компанией-производителем шин из Белой Церкви - ООО "Премиори" - через фиктивную смену владельца британского юридического лица. Об этом говорится в соответствующем решении суда, о котором в своем материале написало издание "Апостроф".

ООО "Премиори" - это компания, созданная после бегства Жеваго из Украины из-за уголовных преследований, связанных с выводом средств из банка "Финансы и кредит". Она имеет собственные производственные активы, а также арендует часть промышленных мощностей компании "Росава", которая сейчас находится в процессе банкротства.

Основателем украинской компании была британская Premiorri LTD, зарегистрированная в Бристоле. С 2018 года единственным бенефициаром и директором компании был Александр Мерзляков. В 2020 году он принял решение расширить капитал ООО "Премиори" и привлек инвестора - Леонида Глиняного. Тот намеревался вложить в бизнес $5 млн. В течение следующих 5 лет. Доли в уставном капитале распределились как 80 к 20 в пользу Глиняного.

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Примерно в это же время Жеваго решил получить контроль над компанией, говорится в материалах судебного решения по делу №911/266/22, которое слушал в Хозяйственном суде Киевской области судья Андрей Черногуз. Для этого в британском реестре была произведена замена сначала директора, а затем и бенефициара Premiorri LTD, которым стал некий Терри Ли Роуз, который якобы действовал от имени Жеваго. После этого компания стала отрицать законность привлечения Глиняного.

Ключевой аргумент Жеваго заключается в том, что он законно сменил владельца Premiorri LTD. И что Мерзляков якобы передал свои права Роузу. Но этот факт оппоненты ставят под сомнение. В доказательство передачи корпоративных прав от Мерзлякова господину Роузу предоставлена не до конца заполненная форма, а также никем не подписан протокол собрания, на котором якобы присутствовал Мерзляков (хотя тот был в это время не в Лондоне, а в Украине). Суд на эти обстоятельства никак не среагировал, несмотря на явные признаки подделки. Нового сертификата, который удостоверил бы право собственности за Роузом, ни решение совета директоров о его назначении Premiorri LTD суду тоже не предоставила.

Зато судья Хозяйственного суда Киевской обалсти Черногуз А. Ф. рассмотрел в качестве надлежащих доказательств pdf-файлы неизвестного происхождения, в которых содержится якобы переписка, которая должна подтверждать фактическое право собственности Константина Жеваго или его сына Ивана, или третьего лица (в разных файлах по-разному) на Premiorri LTD. Сами файлы содержались в ящике, созданном в 2022 году, то есть уже в разгар судебного разбирательства.

Но самой неожиданной для юристов стала окончательная мотивация решения суда - признать структуры Жеваго владельцем Premiorri LTD из-за обстоятельств, которые вообще не фигурировали в иске. Суд решил выяснить, был ли сформирован уставный капитал ООО "Премиори" двумя физлицами, основавшими компанию в 2015 году (они затем продали свои доли компании Premiorri LTD). "Судья решил, что поскольку среди доказательств отсутствует подтверждение факта формирования статкапитала (их просто не подавали, потому что они не были предметом рассмотрения дела), то все дальнейшие действия по привлечению нового капитала он считает ничтожными. К таким выводам судья Черногуз А. Ф. пришел, дополнительно исследовав доказательства в совещательной комнате, что прямо запрещено процессуальным законодательством", - говорится в статье. Журналисты со ссылкой на адвокатов отмечают, что в таком решении нет внутренней логики: если статкапитал не сформирован и нельзя было на основании этого привлекать инвестора - то как можно было вообще передавать доли в компании новым "собственникам" от Жеваго?

Уже 4 июля дело будет рассматривать апелляционная инстанция - Северный апелляционный хозяйственный суд.