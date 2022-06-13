Макрон планирует пересмотреть закон о военных расходах на 2019-2025 годы, чтобы сделать их соответствующими угрозам.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция "вступает в период военной экономики" и будет наращивать вооружение.

Об этом сообщает Ouest France.

Макрон планирует пересмотреть закон о военных расходах на 2019-2025 годы, чтобы сделать их соответствующими угрозам.

"Я попросил министра и начальника Генштаба Вооруженных сил, чтобы они имели возможность в ближайшие недели провести переоценку этого закона о военном программировании в свете геополитического контекста. Франция вошла в военную экономику, в которой я верю, что мы организуем себя в долгосрочной перспективе", - сказал президент.

Он призвал ЕС выработать стратегию для укрепления оборонной промышленности.

В 2022 году военный бюджет Франции увеличился до 40,9 миллиарда евро, а в 2025 году планируется достичь 50 миллиардов евро.

Напомним, что Франция планирует передать Украине новую партию вооружения.

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