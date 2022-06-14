Президент подчеркнул, что нет сомнений в том, что Украина поступает правильно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет говорить с РФ, когда она будет готова заканчивать войну.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"У меня нет сомнений, что мы правильно делаем... Нет сомнений, надо действовать и само время играет на руку врагу, а не нам. В чем заключается правда? В том, что мы на своей земле, что это наш народ, наша территория и очень больно терять людей... Но мы потеряем все, если уступим России в этой войне", - отметил он.

Президент рассказал, что самое главное изменение, которое произошло с ним с началом войны, заключается в том, что он больше не ищет баланса, чтобы о чем-то договориться.

"Мы точно знаем, что мы делаем. У нас нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона готова заканчивать войну. Времени на болтовню нет", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее гарант призвал Олафа Шольца тоже "не искать равновесия" между Украиной и Россией.

Также Зеленский рассказал, что ВСУ тактически переигрывают врага на Донбассе.

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