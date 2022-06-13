Это первый его визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон приедет в Киев.

Как отметил Кассанель в комментарии "Суспильному", визит запланирован на среду, 15 июня.

Перед тем, как посетить Киев, президент Франции планирует визит в Молдову.

Как писал УНИАН, 10 июня газета Le Figaro сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон может на следующей неделе посетить Киев.

Впоследствии в Елисейском дворце эту информацию опровергли и отметили, что дата возможного визита президента Франции в Украину еще не определена.

Немецкое издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве Франции и Украины также извещало, что канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги вместе поедут в Киев перед саммитом "Группы семи" в конце июня.

А итальянская газета La Stampa писала, что Макрон, Шольц и Драги посетят Украину в четверг, 16 июня.

Ни один из трех лидеров не был в Киеве после начала масштабного вторжения России в Украину в феврале.

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