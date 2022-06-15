Вооруженные силы Франции считаются одними из самых мощных среди европейских стран НАТО.

Франция запланировала значительное увеличение оборонных расходов, которые президент страны Эммануэль Макрон уже назвал вступлением "в период военной экономики". И делает это в максимально сжатые сроки - переоценку затрат необходимо сделать в ближайшие недели.

Что главнее, планируется пересмотреть ближайшие расходы, поскольку речь идет об изменениях в план до 2025 года, который и так планировался с постепенным увеличением с 40,9 млрд евро до 50 млрд евро в год.

Но, если внимательно присмотреться к вооруженным силам Франции, то наращивание оборонных расходов действительно должно быть более чем значительным. Ведь даже учитывая, что это страна НАТО, а тем более с далеко не слабой 200-тысячной армией и ядерным оружием, количество, а также возраст вооружения вызывает множество вопросов.

Сухопутные войска Франции

Фундаментом безопасности любой страны всегда являются сухопутные войска, составляющие большую часть вооруженных сил. Для Франции это 115-тысячный контингент, который располагает следующим тяжелым и ударным вооружением:

Танки : 222 Leclerc

: 222 Leclerc Легкие колесные танки : 245 AMX-10RC и 40 ERC-90D Sagaie

: 245 AMX-10RC и 40 ERC-90D Sagaie Колесные БМП : 605 VBCI

: 605 VBCI БТР : 2530, из которых 2189 VAB

: 2530, из которых 2189 VAB Бронеавтомобили : 1418 VBL/VB2L

: 1418 VBL/VB2L 155-мм САУ : 76 CAESAR и 32 AU-F-1

: 76 CAESAR и 32 AU-F-1 РСЗО : 13 M270

: 13 M270 Ударные вертолеты : 67 Tiger

Следует отметить, что количество танков на уровне 200 единиц, а также около 100 крупнокалиберных 155-мм артиллерийских систем уже кричат ​​о нехватке тяжелого вооружения. Для понимания, в армии РФ в строю по состоянию на 2021 год было 3300 танков и 2433 крупнокалиберных артсистем.

На это накладывается устаревший парк бронетранспортеров VAB 70-х годов, которые лишь несколько лет назад начали менять на более новые VBMR Griffon. Также заметно лишь формальное наличие дальнобойных ракетных систем.

Воздушные силы Франции

В доктрине боевых действий НАТО на первом месте находится завоевание превосходства в воздухе, что требует достаточно мощных воздушных сил. Что касается Франции, то она располагает 166 многофункциональными самолетами четвертого поколения, из которых 66 относятся к уже устаревшему типу - Mirage 2000, а сотня к более современным Rafale.

Они работают вместе с четырьмя самолетами AWACS E-3F Sentry, а также тремя воздушными танкерами KC-135 Stratotanker. Воздушную и противоракетную оборону обеспечивают 40 ЗРК большого радиуса действия SAMP/T.

В то же время РФ на 2021 год имела более 760 ударных боевых самолетов, из которых около 400 - многофункциональные и истребители. То есть, в этой ситуации речь идет не только о необходимости увеличить парк авиации, а максимально трезво подойти к вопросу постановки на вооружения истребителя пятого поколения.

Военно-морские силы Франции

Для Франции флот имеет огромное значение из-за необходимости работать сразу в двух морских операционных зонах – Атлантике и Средиземноморье, а также обеспечивать доступ к заморским владениям.

Более того, именно на флот возложена главная задача ядерного сдерживания благодаря четырем подводным ракетоносцам класса Le Triomphant с 16 баллистическими ракетами на каждом.

Это также обуславливает необходимость иметь собственный авианосец - Charles de Gaulle с авиакрылом в 30 истребителей Rafale. А также четыре универсальных десантных корабля класса Mistral, теми самыми, которые хотела в свое время приобрести РФ, но не получила из-за аннексии Крыма. Для усиления противовоздушной обороны действуют два эсминца ПВО класса Horizon конца 2000-х годов.

Также в распоряжении Парижа шесть атомных атакующих субмарин. Пять – класса Rubis, построенные в 80-х, которые сейчас заменяются на самые современные Suffren, первая из которых была принята в состав флота буквально на днях – в начале июня.

Но основу флота Франции формируют фрегаты:

класса Aquitaine (условное поколение 2010-х годов): 7 единиц

класса La Fayette (условное поколение 90-х годов): 5 единиц

Но только Aquitaine относится к современным типам с универсальными пусковыми шахтами, которые могут наносить удары крылатыми ракетами SCALP Naval, имеющими дальность полета около 1000 км.

Поэтому перед Парижем, очевидно, стоит задача не только произвести замену атакующих субмарин, но и оценить замену фрегатов La Fayette.

С точки зрения денежных затрат, необходимость кардинального увеличения тяжелого вооружения, смена поколения истребительной авиации и значительное обновление флота - это безусловно астрономические расходы и речь легко может идти о программах стоимостью в десятки миллиардов евро каждая.