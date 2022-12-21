Президент Украины ранее не имел возможности приехать в Вашингтон, потому что ситуация была очень сложной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел приехать с визитом в Соединенные Штаты Америки раньше.

Об этом Зеленский сказал в начале встречи с Байденом в Овальном кабинете Белого дома, которая транслировалась на американском телеканале CBS News.

"Я действительно хотел прибыть раньше. Господин президент знает об этом. Но я не мог этого сделать, поскольку ситуация была очень сложной. И теперь, когда я приехал, мы контролируем ситуацию, и благодаря поддержке, прежде всего, вашей поддержки", - подчеркнул Зеленский.

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Он сказал, что сегодня с Байденом обсудит важные темы, поскольку существует много вызовов как в Украине, Европе, так и в мире. Речь идет о ситуации с электроэнергией и о ситуации на поле боя.

Визит Зеленского в США: детали

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом примерно в 21:04 по киевскому времени. Кортеж президента Украины встречали президент США Джо Байден и первая леди США Джил Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский по просьбе украинского военного из Бахмута передал президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену крест за военные заслуги.

Президент США Джозеф Байден сказал, что США продолжат поддерживать оборону и стремление Украины к справедливому миру.

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