Глава государства обещает представить концепцию относительно будущего государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что приближенные к нему люди не будут жить на государственных дачах в Конча-Заспе и и Пуще-Водице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам его двух лет работы в должности.

По его словам, он поставил задачу осуществить фундаментальную ревизию относительно всех лиц, живущих на государственных дачах в Конча-Заспе, поскольку считает несправедливой ситуацией, после того, как определенные лица завершили выполнять свои обязанности на высоких должностях, они продолжают жить с семьями и близкими родственниками и даже друзьями на тех государственных дачах.

"Полную ревизию всего. Они все должны съехать", - сказал президент.

"Там 100 зданий. Именно так, там всегда жили очень много разных чиновников разных времен ... Даже там президенты живут, а там есть президент, спикер, например. Так они во времена своего президентства, спикерства, парламентской жизни или премьерства имели право там жить. Государство давало такие возможности тем или иным чиновникам", - отметил президент.

По его информации, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун уже покинул Конча-Заспу.

"Кстати, двое судей выехали оттуда. Судьи Конституционного суда, которые не платили там какую-либо аренду. Это бывший судья Конституционного суда господин Тупицкий и господин Слиденко", - сказал Зеленский.

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При этом глава государства заверяет, что вместо лиц, которые уже покинули Конча-Заспу, туда не заедут связанные с ним люди.

"У нас будет концепция. Мы ее представим обществу по Конча-Заспе, по ВДНХ, по Пуще-Водице. Мы обязательно сделаем презентацию этой концепции, кто там будет жить, при каких условиях, что очень важно", - добавил Зеленский.

"Большое переселение" из Конча-Заспы и Пущи-Водицы: что известно

14 мая Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, в частности почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

"В конце 2014 года, во времена бывшего президента и согласно постановлению правительства, был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Что, на первый взгляд, выглядит неплохо, а на самом деле - легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры Януковича - Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", - сказал президент.

По его словам, ряд людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там жить.

"Сегодня мной поставлена ​​задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов", - добавил глава государства.

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Автор: Виталий Саенко