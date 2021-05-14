После проведения аудита резиденций на 400 гектарах заповедных земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице, по словам президента, "начнется великое переселение этих народов".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, в том числе почти 400 гектаров заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

Об этом он заявил в своем обращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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"Сегодня мы коснулись важного вопроса - это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь идет о почти 400 гектаров заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач. В конце 2014 года, во времена бывшего президента и согласно постановлению правительства, был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Что, на первый взгляд, выглядит неплохо, а на самом деле - легализует пребывание на этих землях и в резиденциях, за очень символическую плату, ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича - Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", - сказал президент.

По его словам, ряд людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там жить.

"Сегодня мной поставлена ​​задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов", - подчеркнул глава государства.

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Автор: Леся Лещенко