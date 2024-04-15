Также изменения коснулись заместителя начальника Управления государственной охраны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства №228/2024 и №229/2024, опубликованных на его сайте. Так, первым указом предусматривается уволить Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря СНБО, а вторым - назначить на эту должность Андрея Кононенко.

Кроме того, другим указом, №227/2024, президент уволил Тараса Гребенникова с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины.

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Последние кадровые ротации в СНБО

26 марта Зеленский провел очередные кадровые изменения: он уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.

На место Данилова он назначил Александра Литвиненко. Другим своим указом Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины, а на его место назначил Олега Иващенко.

Как известно, теперь Данилов будет дипломатом от Украины в Молдове. В конце месяца президент Зеленский официально подписал указ о его назначении.

Некоторые аналитики говорят, что этим Украина взбудоражила в Приднестровье "гнездо". Обозреватель Александр Коваленко говорил, что Кремль может начать личностную кампанию против Данилова, чтобы дискредитировать его на всех уровнях.

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