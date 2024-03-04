Президент уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Сил поддержки ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в указах главы государства №№140-141/2024 от 4 марта. В частности, сначала президент уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

"Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

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Яковец известен тем, что до назначения занимал должность начальника инженерных войск - начальника управления инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ. Он является бригадным генералом.

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8 февраля 2024 года Зеленский отметил, что к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. В частности, новым Главнокомандующим ВСУ был назначен генерал-полковник Александр Сырский вместо Валерия Залужного.

Также президент уволил с должности начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шапталу. Вместо него эту должность занял Анатолий Баргилевич.

Кроме того, были назначены новые заместители начальника Генерального штаба ВСУ, а именно бригадные генералы Владимир Горбатюк, Михаил Драпатый и Алексей Шевченко.

Вместе с тем, новыми заместителями Сырского стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. По словам Сырского, все они являются опытными офицерами, которые имеют колоссальные знания и опыт, который непременно ускорит победу Украины.

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