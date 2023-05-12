Среди 37 физических лиц, в отношении которых введены санкции, есть и бывший нардеп Андрей Деркач.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против ряда лиц и компаний, которые связаны с Россией, а также подсанкционными гражданами Украины и России.

Как Зеленский написал в Telegram, сегодня приняты очередные ограничения на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов.

"Под их контролем иногда были даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. Сегодня преодолеваем эти риски", - подчеркнул президент.

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По его словам, санкции также введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, владеющих значительными активами на территории Украины.

В то же время, в опубликованном на сайте главы государства соответствующем указе №279/2023 указано, что ограничения на три, пять и 10 лет наложены на 37 граждан Украины, России, Кипра, Латвии, Германии, Франции, Мальты, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании. Большинство из них имеет двойное гражданство - России и другой страны.

Среди этих лиц в том числе и лишенный украинского гражданства экс-нардеп Андрей Деркач, его активы в Украине заблокированы на 10 лет.

Кроме того, своим указом президент наложил санкции на 212 юридических лиц сроком три, пять и 10 лет.

В частности, под 10-летние ограничения попал российский холдинг "Группа ГМС" и причастные к нему предприятия и компании. По данным из открытых источников, подконтрольные холдингу компании занимаются машиностроением, производством насосов, компрессоров и нефтегазового оборудования.

Под санкции также попали ряд российских заводов, предприятий и компаний.

Санкции против Запорожстали - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский также ввел в действие санкции против одного из крупнейших металлургических комбинатов Украины"Запорожсталь" и запустил процедуру конфискации его российской доли.

В частности, под 50-летние ограничения попали 13 граждан Армении и 28 юридических лиц, которые помогали России контролировать предприятие. Среди подсанкционных компаний и российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", которая имела значительную долю акций в "Запорожстали".

Кроме этого, другим указом введены 10-летние ограничения против 32 россиян и 5-летние против 293 российских компаний, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и тому подобное.

По словам Зеленского, вышеупомянутые санкции направлены на изоляцию и блокирование российской военной промышленности.

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