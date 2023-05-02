Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что Украина готовит большой санкционный пакет против Российской Федерации. Напомним, что последние ограничения против РФ политик согласовал 22 апреля.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. Он отметил, что Украина вместе с партнерами фиксирует каждую попытку агрессора обойти ограничения.
"Провел совещание по усилению санкционных режимов - как наших, украинских, так и совместных с партнерами. Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции. Фиксируем каждое такое направление. Работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет - решение уже в скором времени", - сказал Зеленский.
Украина вместе с партнерами блокирует шаги по обходу санкций Россией
Как сообщал УНИАН, лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) и руководство Европейского Союза неоднократно согласовывали шаги по предотвращению Россией обхода ограничительных мер, которые уже вступили в силу.
В частности, сейчас страна-агрессор пытается использовать рынки бывших советских стран для того, чтобы импортировать на свои территории товары ЕС, которые заходятся для Кремля под запретом. Недавно соответствующее предупреждение ЕС сделал Узбекистану. Речь шла о параллельном импорте микрочипов и оптического оборудования.