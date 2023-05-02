В частности, Украина фиксирует каждую попытку России обходить ранее введенные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что Украина готовит большой санкционный пакет против Российской Федерации. Напомним, что последние ограничения против РФ политик согласовал 22 апреля.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. Он отметил, что Украина вместе с партнерами фиксирует каждую попытку агрессора обойти ограничения.

"Провел совещание по усилению санкционных режимов - как наших, украинских, так и совместных с партнерами. Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции. Фиксируем каждое такое направление. Работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет - решение уже в скором времени", - сказал Зеленский.

Украина вместе с партнерами блокирует шаги по обходу санкций Россией

Как сообщал УНИАН, лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) и руководство Европейского Союза неоднократно согласовывали шаги по предотвращению Россией обхода ограничительных мер, которые уже вступили в силу.

В частности, сейчас страна-агрессор пытается использовать рынки бывших советских стран для того, чтобы импортировать на свои территории товары ЕС, которые заходятся для Кремля под запретом. Недавно соответствующее предупреждение ЕС сделал Узбекистану. Речь шла о параллельном импорте микрочипов и оптического оборудования.

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