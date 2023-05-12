Своим указом президент наложил ограничительные меры на 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия сохраняла контроль над предприятием.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против одного из крупнейших металлургических комбинатов страны "Запорожсталь" и запуске процедуры конфискации его российской доли.

"Сегодня у нас санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписал соответствующие указы", - написал Зеленский в Telegram. По словам главы государства, первый санкционный пакет касается меткомбината "Запорожсталь".

Своим указом президент ввел санкции в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием и вредила экономике Украины.

"Запускаем процедуру конфискации российской доли - она будет работать для Украины и украинцев", - добавил Зеленский.

Указы президента о санкциях

Позже на сайте президента появились соответствующие указы главы государства об утверждении решения Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций.

Так, указом №275/2023 Зеленский ввел в действие 50-летние ограничения против 13 граждан Армении. Речь, в частности, идет о блокировании активов, аннулировании ранее выданных лицензий, разрешений и торговых соглашений, запрете на участие в закупках и на приобретение в собственность земельных участков.

Кроме того, санкции на 50 лет введены и против 28 компаний, среди которых государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

По данным СМИ, в 2010 году группа российских инвесторов за средства ВЭБ стала владельцами почти 50% акций металлургического комбината "Запорожсталь". Тогда наблюдательный совет ВЭБа возглавлял лично Владимир Путин.

Обращение Зеленского 12 мая - что говорил о санкциях

В то же время, в вечернем видеообращении Зеленский подчеркнул, что утвержденные сегодня санкции "очень тщательно готовили в эти недели" в СНБО, Кабмине, Офисе президента и спецслужбах.

В частности, глава государства прокомментировал первый санкционный пакет, который касается "Запорожстали".

"Блокируем влияние на эту компанию государства-террориста, существовавшего благодаря различным подставным и оффшорным лицам. Доля, которая контролировалась Россией через один из системных банков, будет конфискована и будет работать ради Украины и украинцев", - подчеркнул он.

По словам президента, Украина не оставит никакой связи России, которую она сможет использовать против украинской экономики и людей.

Кроме этого, другим указом №276/2023 президент ввел в действие санкции сроком на 10 лет против 32 граждан России и сроком на пять лет против 293 российских физических лиц, компаний, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и тому подобное.

В видеообращении Зеленский добавил, что вышеупомянутые санкции против россиян и российских компаний продолжают курс Украины на изоляцию и блокировку российской военной промышленности.

"Очень активно работаем с партнерами, чтобы все, кто фактически производит эту агрессию, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов - чтобы они все были раздавлены миром", - сказал он.

Президент также поблагодарил всех, кто помогает Украине давить на Россию и блокировать ее попытки обходить ограничения.

По его мнению, попытка обойти санкции против агрессора или помощь в этом должна определяться как одно из самых тяжких преступлений против международного права и международного мира.

Запорожсталь и санкции против Новинского

"Запорожсталь" является одним из ведущих по масштабам производства предприятий металлургической отрасли Украины и принадлежит к группе "Метинвест", 25% которой владеет подсанкционный пророссийский олигарх, экс-нардеп Вадим Новинский.

В июле 2022 Верховная Рада прекратила его депутатские полномочия. А в январе этого года Украина ввела санкции против Новинского.

Весной в течение нескольких месяцев украинские правоохранители сообщали об аресте имущества и активов Новинского. Сначала речь шла о корпоративных правах на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин на сумму 3,5 млрд грн; затем - о 18 млн кубометров газа на более 144 млн грн; а потом - об около 230 объектах недвижимости на более 10,5 млрд грн.

Кроме своих пророссийских взглядов, Вадим Новинский также является диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата.

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