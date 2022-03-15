Цель визита – подтвердить безоговорочную поддержку всем Евросоюзом суверенитета и независимости Украины.

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении сегодня приедут в Киев и встретятся с премьером Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте польского правительства.

Согласно сообщению, в делегацию войдут глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

"Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев как представители Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - сказано в сообщении.

В польском правительстве уточнили. что поездка организована по согласованию с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Цель визита – подтвердить безоговорочную поддержку всем Евросоюзом суверенитета и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу", - отмечается в сообщении.

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