Президент считает неправильной политику, когда санкции вводятся после того, как Россия что-то совершит, поскольку она может решить продолжать делать то, что делает.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад должен вводить санкции против Российской Федерации уже сейчас, а не ждать, когда произойдет возможное вторжение российских войск, стянутых к границе Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью The Washington Post.

"Сегодня наши партнеры говорят, что война может начаться завтра, если будет мощное обострение с российской стороны, и в таком случае будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности обострения, тогда вопрос заключается в том, почему вы не вводите санкции сейчас, вместо того чтобы ждать, когда пройдет обострение?" - подчеркнул Зеленский.

"Я лишь хочу четко разъяснить. Как страна, которая строит крепкую экономику и воплощает реформы, я поддерживаю введение санкций прямо сейчас. Я спросил у одного лидера: почему вы поддерживаете санкции против России в случае, когда будет вторжение в Украину? Почему вам нужны санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?" - сказал президент.

У главы государства спросили, насколько эффективными будут санкции для предотвращения войны.

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"Санкции считаются мерой пресечения, поскольку они могут быть применены и затем отменены. Если произойдет вторжение, вы введете санкции после того, как мы уже, возможно, потеряем несколько территорий? Как только вы введете санкции, что сделает Россия?" - сказал Зеленский.

Президент считает неправильной политику, когда санкции вводятся после того, как Россия что-то совершит, поскольку она может решить продолжать делать то, что делает. "Поэтому, как только вы введете даже более влиятельные санкции, они (россияне - УНИАН) посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать так, как было". Я считаю, что это неправильно", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, у главы государства спросили, считает ли он, что отключение России от международной платежной системы SWIFT может иметь определенный эффект на Россию, если такое решение будет принято.

"Я не понимаю, почему мир не должен быть объединенным в отношении применения санкций", - заявил Зеленский.

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Напомним, 18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

19 января Владимир Зеленский призвал сохранять спокойствие и уверенность в украинской армии, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану".

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину. Он отметил, что США сочтут вторжением пересечение границы хоть одним российским военным.