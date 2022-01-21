Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Анкару президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

В Кремле прокомментировали инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Комментарий на этот счет сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, что подготовка к такой встрече пока не ведется.

"По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружением и невыполнение ею минского комплекса мер", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Анкару президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского для обсуждения и разрешения разногласий. Он сказал, что по данному поводу президент Эрдоган провел переговоры с лидерами обеих стран.

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