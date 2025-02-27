Правительство Украины уполномочило одного из министров подписать двустороннее соглашение с Соединенными Штатами.

Правительство Украины уполномочило одного из министров подписать двустороннее соглашение с США об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2025 года № 164-р.

В частности, этим распоряжением одобрен соответствующий проект двустороннего соглашения.

"Уполномочить первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение", - говорится в распоряжении.

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Подписание соглашения о полезных ископаемых: что известно

Как сообщал УНИАН, подписание соответствующего соглашения может состояться в пятницу, 28 февраля. Президент Украины во главе украинской делегации должен прибыть в Вашингтон на переговоры с командой президента США Дональда Трампа.

В будущем соглашении Украины с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое готовится к подписанию, будет шесть ключевых позиций.

В частности, Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран.

Также украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

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