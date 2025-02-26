Елена Зеленская говорит, что Владимир Зеленский может спокойно покинуть пост, когда Украина будет в безопасности, будет иметь гарантии безопасности.

Владимир Зеленский не собирается и не имеет желания быть президентом всю свою жизнь. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью для итальянского политического и информационного ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4.

Ведущий шоу напомнил, что Зеленский недавно завил представителям СМИ, что он готов уйти с должности в обмен на то, что Украина будет в НАТО. На вопрос, готова ли она к такому решению своего мужа, Зеленская отметила, что с ней Владимир Зеленский это не обсуждал.

"Но я знаю, что не собирается и нет у него такого желания быть президентом всю жизнь", - продолжила она.

Видео дня

По словам Первой леди, задача, которую поставил перед собой сейчас ее муж - это чтобы Украина была в безопасности.

"И гарантии безопасности, какими бы они ни были, они должны быть у Украины, чтобы он мог спокойно оставить свой пост. Если членство в НАТО - это гарантия безопасности и он будет спокоен за нашу безопасность, я думаю, он может такое сделать. Почему нет?" - сказала Елена Зеленская.

Зеленский готов оставить должность

Как сообщал УНИАН, 23 февраля во время большой пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о давлении США и России относительно проведения президентских выборов, сказал, что он готов оставить свою должность ради мира в Украине. Он добавил, что это возможно в обмен на вступление Украины в НАТО.

"Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов", - отметил он на вопрос журналиста "Готов ли оставить пост президента, если это будет означать мир для Украины?"

Вас также могут заинтересовать новости: